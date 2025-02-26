Сотрудники Стойленского ГОКа вошли в число лучших инженеров России

Posted 26 февраля, 11:27
Published 26 февраля, 11:27
Modified 26 февраля, 11:30
Updated 26 февраля, 11:30
Победителями XXV Всероссийского конкурса «Инженер года» в 2024 году стали трое сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК): начальник исследовательской лаборатории Снежана Колесникова, главный специалист цеха дробления обогатительной фабрики Александр Ильинский и инженер управления ремонтов Дмитрий Серых.
В номинации «Черная металлургия» отмечены Снежана Колесникова за проект по определению скорости раскола руды и установлению зависимости ее обогатимости от этого показателя, а также Александр Ильинский за проект по снижению средневзвешенного диаметра руды в цехе дробления обогатительной фабрики. Дмитрий Серых удостоен награды в номинации «Электроэнергетика» за работу, посвященную процессу испытания синхронных генераторов карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн после ремонта.
Предварительно проекты работников Стойленского ГОКа прошли отбор и стали победителями корпоративного конкурса «Инженер года».
Всего в 2024 году на Всероссийский конкурс «Инженер года» подали более 70 тысяч заявок из 60 регионов России. Конкурс проходил в 52 номинациях по двум версиям: «Инженерное искусство молодых» среди молодых специалистов в возрасте до 30 лет и «Профессиональные инженеры» среди участников, имеющих стаж работы не менее пяти лет.