Сотрудники Стойленского ГОКа вошли в число лучших инженеров России

Всего в 2024 году на Всероссийский конкурс «Инженер года» подали более 70 тысяч заявок из 60 регионов России. Конкурс проходил в 52 номинациях по двум версиям: «Инженерное искусство молодых» среди молодых специалистов в возрасте до 30 лет и «Профессиональные инженеры» среди участников, имеющих стаж работы не менее пяти лет.