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Posted 26 февраля, 11:51

Published 26 февраля, 11:51

Modified 26 февраля, 11:55

Updated 26 февраля, 11:55

Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов подал заявление на выход по УДО

Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов подал заявление на выход по УДО

26 февраля 2025, 11:51
Фото: Кадр из фильма Следователь Тихонов.
Сюжет
Суд
Отбывающий наказание в ИК-4 актёр готовится к процессу по досрочному освобождению. Адвокат Ефремова подтвердил новость о начале процесса для Бел.Ру.

Отбывающий наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области Михаил Ефремов подал документы в суд на условно-досрочное освобождение. Алексеевский районный суд принял заявление и назначил первое заседание на конец марта.

Журналисты Бел.Ру также связались с адвокатом Ефремова Юрием Падалко он подтвердил, что актёр инициировал рассмотрение материалов для выхода из тюрьмы по УДО.

Слухи о появившейся возможности подать заявление на УДО начали распространяться в медиа ещё 20 февраля 2025 года. Тогда представитель актёра не смог ни опровергнуть, ни подтвердить это.

Позже в Сети начали распространять и информацию о найденном у Ефремова телефоне, из-за которого сидельца якобы отправили в ШИЗО и лишили права на досрочный выход из тюрьмы.

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Суд#Эксклюзив#Знаменитости#УДО#Михаил Ефремов#Алексеевский районный суд
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