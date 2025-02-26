Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов подал заявление на выход по УДО

Posted 26 февраля, 11:51
Published 26 февраля, 11:51
Modified 26 февраля, 11:55
Updated 26 февраля, 11:55
Отбывающий наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области Михаил Ефремов подал документы в суд на условно-досрочное освобождение. Алексеевский районный суд принял заявление и назначил первое заседание на конец марта.
Журналисты Бел.Ру также связались с адвокатом Ефремова Юрием Падалко он подтвердил, что актёр инициировал рассмотрение материалов для выхода из тюрьмы по УДО.
Слухи о появившейся возможности подать заявление на УДО начали распространяться в медиа ещё 20 февраля 2025 года. Тогда представитель актёра не смог ни опровергнуть, ни подтвердить это.
Позже в Сети начали распространять и информацию о найденном у Ефремова телефоне, из-за которого сидельца якобы отправили в ШИЗО и лишили права на досрочный выход из тюрьмы.