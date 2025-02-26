Сами не справляются? Белгородские депутаты будут больше тратить на своих помощников

Posted 26 февраля, 13:32
Published 26 февраля, 13:32
Modified 26 февраля, 13:34
Updated 26 февраля, 13:34
На последнем заседании городского совета Белгорода было принято решение об увеличении общего фонда для оплаты услуг помощников депутатов.
Ранее размер этого фонда составлял 232,1 тысячи рублей в год, а максимальная сумма, которую можно было потратить на оплату работы помощников в течение квартала, ограничивалась 58 тысячами 25 рублями.
Теперь же депутаты смогут тратить на оплату услуг помощников 252 тысячи рублей в год, а за квартал — до 63 тысяч рублей. Это решение будет действовать для всех правоотношений, которые возникли с 1 января 2025 года.