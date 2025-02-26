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Posted 26 февраля, 13:32

Published 26 февраля, 13:32

Modified 26 февраля, 13:34

Updated 26 февраля, 13:34

Депутаты Белгорода повысили бюджетные расходы на своих помощников

Сами не справляются? Белгородские депутаты будут больше тратить на своих помощников

26 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.

Депутаты Белгорода повысили бюджетные расходы на своих помощников

Сюжет
Депутаты
На последнем заседании городского совета Белгорода депутаты утвердили повышение годового фонда для оплаты услуг своих помощников. Сколько будут тратить теперь?

На последнем заседании городского совета Белгорода было принято решение об увеличении общего фонда для оплаты услуг помощников депутатов.

Ранее размер этого фонда составлял 232,1 тысячи рублей в год, а максимальная сумма, которую можно было потратить на оплату работы помощников в течение квартала, ограничивалась 58 тысячами 25 рублями.

Теперь же депутаты смогут тратить на оплату услуг помощников 252 тысячи рублей в год, а за квартал — до 63 тысяч рублей. Это решение будет действовать для всех правоотношений, которые возникли с 1 января 2025 года.

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