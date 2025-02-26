России грозит дефолт как в 1990-е годы? Отвечает топ-менеджер банка

Зампред правления ВТБ отметил, что в финансовый кризис 1998 года цены росли не десятки, а то и сотни процентов, теперь же инфляцию держат в рамках 10%. Да и опыт и в Центральном банке страны, и у исполнительной власти намного больший, чем был в завершении 20-го столетия.