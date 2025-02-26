России грозит дефолт как в 1990-е годы? Отвечает топ-менеджер банка

Posted 26 февраля, 09:54
Published 26 февраля, 09:54
Modified 26 февраля, 09:56
Updated 26 февраля, 09:56
Эксперт рассказал, что, на самом деле, сейчас экономические показатели в России находятся «очень далеко» от ситуации коцна прошлого века. Госдолг в 1998 году имел отношение к ВВП около 100%, на сегодня этот показатель оценивают всего в 15%.
Зампред правления ВТБ отметил, что в финансовый кризис 1998 года цены росли не десятки, а то и сотни процентов, теперь же инфляцию держат в рамках 10%. Да и опыт и в Центральном банке страны, и у исполнительной власти намного больший, чем был в завершении 20-го столетия.