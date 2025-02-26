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Posted 26 февраля, 09:54

Published 26 февраля, 09:54

Modified 26 февраля, 09:56

Updated 26 февраля, 09:56

Топ-менеджер банка оценил угрозу дефолта в России на уровне 1990-х годов

России грозит дефолт как в 1990-е годы? Отвечает топ-менеджер банка

26 февраля 2025, 09:54
Фото: 1MI.

Топ-менеджер банка оценил угрозу дефолта в России на уровне 1990-х годов

В сложные для экономики страны годы некоторые предрекают России дефолт на уровне того, что случился в 1998 году. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценил, насколько такой сценарий вероятен.

Эксперт рассказал, что, на самом деле, сейчас экономические показатели в России находятся «очень далеко» от ситуации коцна прошлого века. Госдолг в 1998 году имел отношение к ВВП около 100%, на сегодня этот показатель оценивают всего в 15%.

Зампред правления ВТБ отметил, что в финансовый кризис 1998 года цены росли не десятки, а то и сотни процентов, теперь же инфляцию держат в рамках 10%. Да и опыт и в Центральном банке страны, и у исполнительной власти намного больший, чем был в завершении 20-го столетия.

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#Татьяна Лукащева
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