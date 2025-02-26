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Posted 26 февраля, 11:31

Published 26 февраля, 11:31

Modified 26 февраля, 11:34

Updated 26 февраля, 11:34

«Россети Центр»: итоги техприсоединения в Белгородской области за 2024

«Россети Центр»: итоги техприсоединения в Белгородской области за 2024

26 февраля 2025, 11:31
Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
В 2024 году филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» выполнил 5 116 договоров технологического присоединения общей мощностью 86,2 МВт. В приграничных районах энергетики подключили 2 312 электроустановок мощностью 32,4 МВт.

В числе наиболее энергоемких потребителей — фруктохранилище в Ивнянском районе, молочно-товарный комплекс в Красногвардейском, новые линии завода по производству протеина, кормовой муки и жиров в Прохоровском районе, главный корпус национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Старом Осколе, «Школа 21» в Белгороде.

На особом контроле энергетиков — технологическое присоединение детских садов, школ, культурных и спортивных центров, предприятий связи и жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых осуществляется в рамках государственных программ и национальных проектов и направлено на улучшение качества жизни белгородцев.

Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

В прошлом году энергетики обеспечили электроснабжение 623 социально значимых объектов, в том числе 10 учреждений здравоохранения, 17 — образования, 15 объектов культуры и спорта, 26 объектов водоснабжения, 223 вышек связи, 227 домов для социально незащищенных граждан, а также 105 дополнительных участков наружного освещения и рекреационных зон, благоустроенных по программе инициативного бюджетирования.

В их числе Парк Победителей в поселке Волоконовка, площадь Победы в Алексеевке, центральная площадь в Красной Яруге, пляжные зоны в Шебекино и балке Малинов Яр поселка Ракитное, сельские парки в Красненском, Новооскольском, Вейделевском районах и другие локации.

Помимо социального и бытового сектора, к электрическим сетям подключено 25 предприятий аграрной сферы и 174 системы звукового оповещения. Улучшенный сигнал о ракетной опасности получили тысячи жителей населенных пунктов области.

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