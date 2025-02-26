«Россети Центр»: итоги техприсоединения в Белгородской области за 2024

В прошлом году энергетики обеспечили электроснабжение 623 социально значимых объектов, в том числе 10 учреждений здравоохранения, 17 — образования, 15 объектов культуры и спорта, 26 объектов водоснабжения, 223 вышек связи, 227 домов для социально незащищенных граждан, а также 105 дополнительных участков наружного освещения и рекреационных зон, благоустроенных по программе инициативного бюджетирования.