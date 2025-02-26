«Рассыпалось как карточный домик»: так ли надёжны укрытия, как думают белгородцы?

Водитель выжил, но из-за удара его автомобиль оказался сильно помят, а укрытие, как отмечают местные жители, «рассыпалось как карточный домик». Жители решили уточнить, есть ли смысл от таких убежищ и проверяет ли их кто-либо после монтажа.