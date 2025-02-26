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Posted 26 февраля, 07:23

Published 26 февраля, 07:23

Modified 26 февраля, 07:25

Updated 26 февраля, 07:25

Последствия аварии с укрытием в Белгороде

«Рассыпалось как карточный домик»: так ли надёжны укрытия, как думают белгородцы?

26 февраля 2025, 07:23
Фото: ДПС региона. Последствия аварии с укрытием в Белгороде

Белгородцам объяснили, насколько надёжны модульные укрытия

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Новости Белгорода
Вопросы у горожан появились после того, как укрытие разрушилось после ДТП.

В минувшие выходные в Белгороде в аварию попал 19-летний водитель. Мужчина в пьяном состоянии пытался уехать от полицейских, но не справился с управлением и въехал в укрытие, расположенное вблизи остановки по улице Щорса.

Водитель выжил, но из-за удара его автомобиль оказался сильно помят, а укрытие, как отмечают местные жители, «рассыпалось как карточный домик». Жители решили уточнить, есть ли смысл от таких убежищ и проверяет ли их кто-либо после монтажа.

На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что укрытия изначально не могут защитить от сильных ударов — они предназначены для защиты от мелких осколков в случае близкого прилёта.

«Водитель двигался со значительным превышением скорости, допустимой в населённом пункте. На такого рода силовые воздействия, конечно же, укрытия не рассчитаны», — ответил на вопрос градоначальник.

Он также объяснил, что толщина стен у укрытий составляет 120 мм, крыши — 160 мм, также есть двусеточное армирование.

Детали ДТП на Щорса: пьяный белгородец 19 лет врезался в укрытие, пытаясь уйти от ДПС
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