«Рассыпалось как карточный домик»: так ли надёжны укрытия, как думают белгородцы?

Posted 26 февраля, 07:23
Published 26 февраля, 07:23
Modified 26 февраля, 07:25
Updated 26 февраля, 07:25
В минувшие выходные в Белгороде в аварию попал 19-летний водитель. Мужчина в пьяном состоянии пытался уехать от полицейских, но не справился с управлением и въехал в укрытие, расположенное вблизи остановки по улице Щорса.
Водитель выжил, но из-за удара его автомобиль оказался сильно помят, а укрытие, как отмечают местные жители, «рассыпалось как карточный домик». Жители решили уточнить, есть ли смысл от таких убежищ и проверяет ли их кто-либо после монтажа.
На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что укрытия изначально не могут защитить от сильных ударов — они предназначены для защиты от мелких осколков в случае близкого прилёта.
«Водитель двигался со значительным превышением скорости, допустимой в населённом пункте. На такого рода силовые воздействия, конечно же, укрытия не рассчитаны», — ответил на вопрос градоначальник.
Он также объяснил, что толщина стен у укрытий составляет 120 мм, крыши — 160 мм, также есть двусеточное армирование.