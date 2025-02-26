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Posted 26 февраля, 12:03

Published 26 февраля, 12:03

Modified 26 февраля, 12:05

Updated 26 февраля, 12:05

В Белгороде учредили ежегодный конкурс чиновников

Премируют и надбавят: в Белгороде каждый год будут выбирать лучших чиновников

26 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI. В Белгороде учредили ежегодный конкурс чиновников

В Белгороде начнут проводить ежегодный конкурс для лучших чиновников

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Конкурс
С 1 марта в Белгороде стартует конкурс для муниципальных служащих. Участники будут соревноваться за премию и ежемесячную надбавку.

В Белгороде теперь будет проводиться конкурс «Лучший муниципальный служащий городского округа». Положение о его проведении было утверждено депутатами городского совета на последнем заседании. Конкурс станет ежегодным, его основная цель — поощрить чиновников города и округа, а также стимулировать их профессиональный рост.

Организацией конкурса займётся комитет по труду и кадровой политике администрации Белгорода. Мероприятие будет проходить в три этапа:

  • С 1 марта по 21 марта— выдвижение кандидатов и подача документов для участия;
  • С 22 марта по 11 апреля — рассмотрение документов и отбор участников;
  • С 12 апреля по 14 апреля — очная защита презентаций кандидатов, подведение итогов и определение победителей.

В рамках конкурса будет представлено шесть номинаций: «Лучший руководитель года», «Лучший специалист года», «Приверженность профессии», «Открытие года», «Наставник года» и «Вклад в развитие органа местного самоуправления». Оценивать участников будет комиссия, состоящая минимум из девяти человек.

В каждой номинации будет определен один победитель, за исключением «Лучшего специалиста года» — здесь выберут двух. Победителям вручат премию в размере 10 тысяч рублей, а также предоставят годовую ежемесячную надбавку в размере 10% от должностного оклада.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо подать заявку и составить анкету-характеристику, в которой будут перечислены их личностные качества, а также материалы, подтверждающие рабочие достижения, и подготовить презентацию на тему: «Результаты, профессиональные достижения и перспективы развития (по направлению деятельности муниципального служащего)».

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#Валерия Колесникова#Конкурс#Белгород#Муниципальный служащий
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