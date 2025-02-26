Премируют и надбавят: в Белгороде каждый год будут выбирать лучших чиновников

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо подать заявку и составить анкету-характеристику, в которой будут перечислены их личностные качества, а также материалы, подтверждающие рабочие достижения, и подготовить презентацию на тему: «Результаты, профессиональные достижения и перспективы развития (по направлению деятельности муниципального служащего)».