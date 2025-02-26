Премируют и надбавят: в Белгороде каждый год будут выбирать лучших чиновников

Posted 26 февраля, 12:03
Published 26 февраля, 12:03
Modified 26 февраля, 12:05
Updated 26 февраля, 12:05
В Белгороде теперь будет проводиться конкурс «Лучший муниципальный служащий городского округа». Положение о его проведении было утверждено депутатами городского совета на последнем заседании. Конкурс станет ежегодным, его основная цель — поощрить чиновников города и округа, а также стимулировать их профессиональный рост.
Организацией конкурса займётся комитет по труду и кадровой политике администрации Белгорода. Мероприятие будет проходить в три этапа:
В рамках конкурса будет представлено шесть номинаций: «Лучший руководитель года», «Лучший специалист года», «Приверженность профессии», «Открытие года», «Наставник года» и «Вклад в развитие органа местного самоуправления». Оценивать участников будет комиссия, состоящая минимум из девяти человек.
В каждой номинации будет определен один победитель, за исключением «Лучшего специалиста года» — здесь выберут двух. Победителям вручат премию в размере 10 тысяч рублей, а также предоставят годовую ежемесячную надбавку в размере 10% от должностного оклада.
Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо подать заявку и составить анкету-характеристику, в которой будут перечислены их личностные качества, а также материалы, подтверждающие рабочие достижения, и подготовить презентацию на тему: «Результаты, профессиональные достижения и перспективы развития (по направлению деятельности муниципального служащего)».