Неужели скоро появятся дешёвые кредиты? Банки ждут «рассвета» на рынке ставок

Posted 26 февраля, 09:54
Published 26 февраля, 09:54
Modified 26 февраля, 09:56
Updated 26 февраля, 09:56
Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает «рассвета» по ситуации с ключевой ставке ЦБ в следующем году.
В банке дают прогноз, что пиковый 21% продержится до конца текущего года, а в 2026 начнётся постепенное снижение. По словам Дмитрия Пьянова, нынешнее положение вещей — близко к максимально жесткой политике в сфере кредитования, поэтому он предсказывает, что весь 2026 год такая высокая ставка «не переживёт».
Ранее эксперты оценили вероятность дефолта в России на уровне 1998 года.