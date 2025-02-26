Неужели скоро появятся дешёвые кредиты? Банки ждут «рассвета» на рынке ставок

В банке дают прогноз, что пиковый 21% продержится до конца текущего года, а в 2026 начнётся постепенное снижение. По словам Дмитрия Пьянова, нынешнее положение вещей — близко к максимально жесткой политике в сфере кредитования, поэтому он предсказывает, что весь 2026 год такая высокая ставка «не переживёт».