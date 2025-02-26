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Posted 26 февраля, 09:54

Published 26 февраля, 09:54

Modified 26 февраля, 09:56

Updated 26 февраля, 09:56

Эксперты банка назвали сроки, когда начнётся снижение ключевой ставки

Неужели скоро появятся дешёвые кредиты? Банки ждут «рассвета» на рынке ставок

26 февраля 2025, 09:54
Фото: 1MI.

Эксперты банка назвали сроки, когда начнётся снижение ключевой ставки

На сегодня процентная ставка достигла пика в 21%. По прогнозам экспертов в ВТБ это продлится ещё год, а после должно начаться снижение.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает «рассвета» по ситуации с ключевой ставке ЦБ в следующем году.

В банке дают прогноз, что пиковый 21% продержится до конца текущего года, а в 2026 начнётся постепенное снижение. По словам Дмитрия Пьянова, нынешнее положение вещей — близко к максимально жесткой политике в сфере кредитования, поэтому он предсказывает, что весь 2026 год такая высокая ставка «не переживёт».

Ранее эксперты оценили вероятность дефолта в России на уровне 1998 года.

#Татьяна Лукащева
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