Не прячьтесь, вас снимают: УМВД Белгорода сообщило о пойманных с помощью камер людей

Posted 26 февраля, 06:34
Published 26 февраля, 06:34
Modified 26 февраля, 06:36
Updated 26 февраля, 06:36
В ушедшем году с помощью камер видеонаблюдения в Белгороде раскрыли 198 преступлений. 27 людей, находящихся в федеральном розыске, удалось установить и задержать.
Ещё 16 белгородцев, скрывающихся от ФСИН, помогли найти тоже камеры. Также установили местонахождение 56 лиц, которые пропали без вести или скрывались по разным причинам.
Семерых иностранных граждан, подлежащих отправке за пределы страны, нашли тоже с помощью систем камер, а потом и выдворили за пределы РФ.
Отметим, что в областной столице функционирует больше двух тысяч камер в одной только системе «Безопасный город». В 2023 году с помощью видеонаблюдения раскрыли 116 преступлений.