На российском рынке появился отечественный препарат от ожирения и сахарного диабета

Необходимо подчеркнуть, что проблема метаболических нарушений, включая ожирение и сахарный диабет, продолжает распространяться по всему миру. Это влечет рост спроса на методы лечения таких заболеваний и, как следствие, увеличение их стоимости. Чтобы сделать терапию более доступной, необходимо государственное регулирование цен. Предупреждение ожирения и контроль массы тела играют ключевую роль не только для благополучия россиян, но и для экономии средств Фонда обязательного медицинского страхования. Этот аспект важен и для работодателей, так как здоровые работники демонстрируют более высокую производительность труда и реже нуждаются в больничном.