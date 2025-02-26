Лидер группы «Три дня дождя» подвергся уголовному преследованию за поддельные права

Далее, в августе 2022 года, молодой человек получил в Москве административное взыскание за езду за рулем иномарки без прав. Также его вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей. Не исключено, что для возвращения прав злостный нарушитель не смог сдать теорию или же неуспешно прошел медицинское освидетельствование, ввиду чего начал передвигаться за рулем без документов, хотя срок наказания к этому времени уже закончился.