Лидер группы «Три дня дождя» подвергся уголовному преследованию за поддельные права

Posted 26 февраля, 13:50
Published 26 февраля, 13:50
Modified 26 февраля, 14:36
Updated 26 февраля, 14:36
Как сообщает postnews.ru, лидер рок-коллектива получил судимость по уголовному делу о приобретении и использовании фальшивого водительского удостоверения. Было установлено, что музыкант купил поддельный документ через мессенджер Telegram в июне 2022 года, а в августе предъявил права инспектору ГИБДД, после чего ему назначили два месяца ограничения свободы.
Выяснилось также, что для поддельного удостоверения фигурант данного уголовного дела выбрал номер своих старых прав. Его поймали при нарушении закона в Москве, когда его личный автомобиль остановил наряд. Сотрудник правоохранительных органов на фоне подозрения в подлинности водительского удостоверения изъял документ при понятых.
Оказалось, что фальшивые права напечатали на принтере. В октябре 2022 года состоялся суд, на котором Глеб полностью признал свою вину. Суд ввел для него ограничение свободы на два месяца, также запретив осужденному покидать место жительства. Кроме того, артисту надлежало обязательно отмечаться в органах надзора.
Источники издания располагают информацией, что ранее Викторов уже был пойман при нарушении закона. Например, в августе 2020 года в Брянске он ехал за рулем нетрезвым — в том случае его лишили водительских прав на 1,5 года и выписали штраф на 30 тысяч рублей.
Далее, в августе 2022 года, молодой человек получил в Москве административное взыскание за езду за рулем иномарки без прав. Также его вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей. Не исключено, что для возвращения прав злостный нарушитель не смог сдать теорию или же неуспешно прошел медицинское освидетельствование, ввиду чего начал передвигаться за рулем без документов, хотя срок наказания к этому времени уже закончился.
Уточняется, что Викторов получил первые права в 2014 году в возрасте 18 лет, но в 2019 году ему выдали новое водительское удостоверение. Возможно, это связано с утерей документов. На данный момент Викторов владеет автомобилями Porsche 911 Turbo S и новой Audi A6.