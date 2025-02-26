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Posted 26 февраля, 10:25

Published 26 февраля, 10:25

Modified 26 февраля, 10:25

Updated 26 февраля, 10:25

В Белгороде утвердили норматив по жилью

«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал

26 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI. В Белгороде утвердили норматив по жилью

Мэрия Белгорода обновила норматив стоимости квадратного метра жилья

Сюжет
Жилье
За год норматив вырос почти на 8 тысяч рублей.

Мэрия Белгорода утвердила новый норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей на первый квартал 2025 года. Согласно постановлению, стоимость «квадрата» составит 91 838 рублей.

Этот показатель используется для расчёта социальных выплат, которые помогут молодым семьям купить или построить жильё в рамках госпрограммы.

Напомним, что год назад норматив был установлен на уровне 83 992 рублей. Во втором квартале 2024 года показатель увеличили до 85 070 рублей. К концу года сумма возросла до 89 913 рублей.

Добавим, что средняя рыночная цена квадратного метра жилья в Белгороде составляет 121 425 рублей за «квадрат».

Ранее белгородцам, потерявшим жильё при обстрелах ВСУ, продлили льготную ипотеку под 2% на два года.

В 2025 году действуют также семейная, сельская и IT-ипотека. Первая и последняя — под 6%, а сельская — под 3%.

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#Анна Селищева#Город#Жилье#Новости Белгорода#Норматив#Квадрат#Белгород
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