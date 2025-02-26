Компания-собственник завода «ОМК Энергомаш» вошла в число лучших работодателей России

Как показали результаты исследования, сотрудники ценят ОМК за стабильность, своевременную оплату труда, высокие стандарты культуры безопасности производства и соцпакет, включающий добровольное медицинское страхование и бесплатное питание. В 2024 году сотрудники рабочих профессий группы ОМК прошли более 6300 обучающих курсов, повышающих квалификацию и доход, а уже в 2025-м компания начала начислять выплаты за стаж после первого года работы.