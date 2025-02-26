Компания-собственник завода «ОМК Энергомаш» вошла в число лучших работодателей России

Posted 26 февраля, 12:00
Published 26 февраля, 12:00
Modified 26 февраля, 12:00
Updated 26 февраля, 12:00
В числе победителей оказалась и Объединенная металлургическая компания, которой, в частности, принадлежит белгородский завод «ОМК Энергомаш».
Как показали результаты исследования, сотрудники ценят ОМК за стабильность, своевременную оплату труда, высокие стандарты культуры безопасности производства и соцпакет, включающий добровольное медицинское страхование и бесплатное питание. В 2024 году сотрудники рабочих профессий группы ОМК прошли более 6300 обучающих курсов, повышающих квалификацию и доход, а уже в 2025-м компания начала начислять выплаты за стаж после первого года работы.
«Отношения с сотрудниками ОМК строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. Нашим главным приоритетом остается сохранение и развитие профессиональной команды, в которой каждый имеет возможность проявить свой потенциал, успешно двигаться в выбранном направлении», — прокомментировала итоги рейтинга директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.
Помимо мер стимулирования трудовых коллективов ОМК активно инвестирует в развитие регионов присутствия, ежегодно направляя около 3 млрд рублей на благоустройство городской среды, охрану экологии, поддержку науки, сохранение исторического наследия, а также развитие промышленного туризма и современной культуры. Значительная доля этих социальных инвестиций поступает в Белгород.