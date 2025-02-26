bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 12:00

Published 26 февраля, 12:00

Modified 26 февраля, 12:00

Updated 26 февраля, 12:00

Компания-собственник завода «ОМК Энергомаш» вошла в число лучших работодателей России

Компания-собственник завода «ОМК Энергомаш» вошла в число лучших работодателей России

26 февраля 2025, 12:00
Фото: Вячеслав Хабаров.
Ежегодный рейтинг работодателей портала поиска работы HeadHunter.ru справедливо считается одним из самых объективных в России. В этом году в финальной части спора за звание лучших работодателей страны приняли участие более 1700 крупных компаний.

В числе победителей оказалась и Объединенная металлургическая компания, которой, в частности, принадлежит белгородский завод «ОМК Энергомаш».

Как показали результаты исследования, сотрудники ценят ОМК за стабильность, своевременную оплату труда, высокие стандарты культуры безопасности производства и соцпакет, включающий добровольное медицинское страхование и бесплатное питание. В 2024 году сотрудники рабочих профессий группы ОМК прошли более 6300 обучающих курсов, повышающих квалификацию и доход, а уже в 2025-м компания начала начислять выплаты за стаж после первого года работы.

«Отношения с сотрудниками ОМК строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. Нашим главным приоритетом остается сохранение и развитие профессиональной команды, в которой каждый имеет возможность проявить свой потенциал, успешно двигаться в выбранном направлении», — прокомментировала итоги рейтинга директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Помимо мер стимулирования трудовых коллективов ОМК активно инвестирует в развитие регионов присутствия, ежегодно направляя около 3 млрд рублей на благоустройство городской среды, охрану экологии, поддержку науки, сохранение исторического наследия, а также развитие промышленного туризма и современной культуры. Значительная доля этих социальных инвестиций поступает в Белгород.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика