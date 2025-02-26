Командир спецназа «Ахмат»: что происходит на белгородском и курском направлениях?

Posted 26 февраля, 09:16
Published 26 февраля, 09:16
Modified 26 февраля, 12:00
Updated 26 февраля, 12:00
Как отметил Алаудинов, давая комментарий журналистам в НИУ «БелГУ» в рамках Белгородских прифронтовых чтений «Стратегические приоритеты государственной культурной политики», за последние месяцы подразделения «Ахмата» очень хорошо продвигаются вперёд на белгородском и курском направлениях.
«Ситуация такова, что основным направлением для противника являлось курское. Он отовсюду снимал свои подразделения и перекидывал силы и средства на курское направление. Там он понёс большие потери. На данный момент мы фиксируем, что противник начал трещать по всем швам, ресурсов у него не хватает. В общей сложности мы можем констатировать, что противник дрогнул и наши подразделения по всей линии боевого соприкосновения пошли вперёд».
Апти Алаудинов
Алаудинов добавил, что на войне не может быть так, чтобы всегда всего хватало.
«В тоже время с учётом того, что у нас есть, не оглядываясь на то, чего не хватает, мы переломили ход войны, хотя противнику помогал весь блок НАТО. Мы видели сотни миллиардов, которые вливались для поддержания духа и тонуса врага. Мы видели, что все страны блока НАТО активно выделяли помощь в виде танков, техники и вооружения. Но мы можем констатировать, что Россия одна сумела победить врага и заставить встать его на колени», — отметил военный.
Кроме этого, Алаудинов добавил, что в Белгородской и Курской областях живут стойкие люди.
«Белгородцы и куряне проявили такую стойкость, что многим жителям мира она даже не снилась. Тут очень стойкие и достойные люди. Я знаю, что здесь очень набожные люди».
Апти Алаудинов
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