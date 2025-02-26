bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 09:16

Published 26 февраля, 09:16

Modified 26 февраля, 12:00

Updated 26 февраля, 12:00

Алаудинов рассказал о ситуации под Белгородом и Курском

Командир спецназа «Ахмат»: что происходит на белгородском и курском направлениях?

26 февраля 2025, 09:16
Фото: bel.ru.

Алаудинов рассказал о ситуации под Белгородом и Курском

Сюжет
Эксклюзив
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об успехах российских подразделений на белгородском и курском направлениях. Что происходит на границе?

Как отметил Алаудинов, давая комментарий журналистам в НИУ «БелГУ» в рамках Белгородских прифронтовых чтений «Стратегические приоритеты государственной культурной политики», за последние месяцы подразделения «Ахмата» очень хорошо продвигаются вперёд на белгородском и курском направлениях.

«Ситуация такова, что основным направлением для противника являлось курское. Он отовсюду снимал свои подразделения и перекидывал силы и средства на курское направление. Там он понёс большие потери. На данный момент мы фиксируем, что противник начал трещать по всем швам, ресурсов у него не хватает. В общей сложности мы можем констатировать, что противник дрогнул и наши подразделения по всей линии боевого соприкосновения пошли вперёд».
Апти Алаудинов

Алаудинов добавил, что на войне не может быть так, чтобы всегда всего хватало.

«В тоже время с учётом того, что у нас есть, не оглядываясь на то, чего не хватает, мы переломили ход войны, хотя противнику помогал весь блок НАТО. Мы видели сотни миллиардов, которые вливались для поддержания духа и тонуса врага. Мы видели, что все страны блока НАТО активно выделяли помощь в виде танков, техники и вооружения. Но мы можем констатировать, что Россия одна сумела победить врага и заставить встать его на колени», — отметил военный.

Кроме этого, Алаудинов добавил, что в Белгородской и Курской областях живут стойкие люди.

«Белгородцы и куряне проявили такую стойкость, что многим жителям мира она даже не снилась. Тут очень стойкие и достойные люди. Я знаю, что здесь очень набожные люди».
Апти Алаудинов
Видео: bel.ru.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подготовили материал о прогнозах по окончанию СВО. Подробности — по ссылке.

Гладков: более 7 тысяч белгородцев получили компенсации за аренду жилья с начала СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Без раненых не обошлось: как белгородцы пережили атаки на годовщину начала СВО?Один белгородец пострадал от атаки БПЛА в годовщину начала СВОСмогут ли многодетные семьи при потере ребёнка на СВО получить бесплатно участок?
#Кристина Семенчук#Видео#Белгородская область#Эксклюзив#Курск#Спецназ#Белгород#Потери#СВО#Ахмат#Апти Алаудинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика