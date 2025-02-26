Командир спецназа «Ахмат»: что происходит на белгородском и курском направлениях?

«В тоже время с учётом того, что у нас есть, не оглядываясь на то, чего не хватает, мы переломили ход войны, хотя противнику помогал весь блок НАТО. Мы видели сотни миллиардов, которые вливались для поддержания духа и тонуса врага. Мы видели, что все страны блока НАТО активно выделяли помощь в виде танков, техники и вооружения. Но мы можем констатировать, что Россия одна сумела победить врага и заставить встать его на колени», — отметил военный.