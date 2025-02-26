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Posted 26 февраля, 06:38

Published 26 февраля, 06:38

Modified 26 февраля, 06:48

Updated 26 февраля, 06:48

Выпускникам вновь дадут выбор

Как будут сдавать экзамены белгородские выпускники в 2025 году? Гладков дал ответ

26 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI. Выпускникам вновь дадут выбор
Сюжет
Экзамены
Выпускники 9-х и 11-х классов интересуются: как для них организуют аттестацию в этом году? Как оказалось, в федеральном ведомстве уже приняли решение.

Во время рабочей поездки в Грайворонский округ к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову подошли двое выпускников. Их волновал вопрос сдачи экзаменов в приграничных районах.

Глава региона пояснил, что, как и в прошлом году, у школьников будет выбор: сдать ОГЭ и ЕГЭ или получить оценки по текущей успеваемости. Кроме того, выпускники смогут поступать в вузы страны по упрощённой системе.

В январе власти этого года Белгородской области направили запрос в Минпросвещения РФ с просьбой сохранить этот порядок и в 2025 году.

Позже Гладков связался с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Тот подтвердил, что соответствующий приказ уже подписан и находится на регистрации в Минюсте. После публикации документа информацию доведут до всех выпускников, их родителей и педагогов.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Выпускники#Экзамены#Белгород#Вячеслав Гладков
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