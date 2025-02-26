Как будут сдавать экзамены белгородские выпускники в 2025 году? Гладков дал ответ

Posted 26 февраля, 06:38
Published 26 февраля, 06:38
Modified 26 февраля, 06:48
Updated 26 февраля, 06:48
Во время рабочей поездки в Грайворонский округ к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову подошли двое выпускников. Их волновал вопрос сдачи экзаменов в приграничных районах.
Глава региона пояснил, что, как и в прошлом году, у школьников будет выбор: сдать ОГЭ и ЕГЭ или получить оценки по текущей успеваемости. Кроме того, выпускники смогут поступать в вузы страны по упрощённой системе.
В январе власти этого года Белгородской области направили запрос в Минпросвещения РФ с просьбой сохранить этот порядок и в 2025 году.
Позже Гладков связался с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Тот подтвердил, что соответствующий приказ уже подписан и находится на регистрации в Минюсте. После публикации документа информацию доведут до всех выпускников, их родителей и педагогов.