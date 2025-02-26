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Posted 26 февраля, 11:23

Published 26 февраля, 11:23

Modified 26 февраля, 11:25

Updated 26 февраля, 11:25

Гладков рассказал, для каких белгородцев к лету улучшат водоснабжение

Гладков рассказал, для каких белгородцев к лету улучшат водоснабжение

26 февраля 2025, 11:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В приграничном регионе продолжают улучшать системы водоснабжения. На этот раз улучшения коснулись жителей Белгородского района, отметил Гладков.

В микрорайоне Стрелецкое-83, расположенном в Белгородском районе, планируется создание пяти новых скважин, монтаж насосной станции первого подъёма, установка четырёх водопроводных камер, а также прокладка почти двух километров водопроводных сетей.

Эти работы реализуют в рамках региональной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области». Благодаря данным работам, улучшится водоснабжение не только в Стрелецком-83, но и в микрорайонах Юго-Западный-2.4 и 2.5. Также это позволит устранить проблему нехватки воды в летний период.

По мнению Вячеслава Гладкова, осуществление такого проекта значительно улучшит качество обеспечения жителей водой.

Уже начаты работы по бурению первой скважины. Планируется, что все строительные мероприятия завершат к середине лета 2024 года.

Добавим, что в конце 2024 года в грайворонском селе Ломное построили 1,6 километров водопроводных сетей и 13 колодцев. Также прошлой осенью улучшить подачу воды удалось для 4 тысяч жителей Ивни.

Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения
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#Александра Склярова#Белгородский район#Водоснабжение#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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