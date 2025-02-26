Гладков рассказал, для каких белгородцев к лету улучшат водоснабжение

Эти работы реализуют в рамках региональной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области». Благодаря данным работам, улучшится водоснабжение не только в Стрелецком-83, но и в микрорайонах Юго-Западный-2.4 и 2.5. Также это позволит устранить проблему нехватки воды в летний период.