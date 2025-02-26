Что происходит на белгородской границе и как выпускники будут сдавать экзамены?

Власти области в январе направили запрос в Минпросвещения, чтобы сохранить этот порядок и в 2025 году. Спустя время губернатору ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов: он объяснил, что документ уже подписан и проходит регистрацию. После этого такой порядок сдачи начнёт действовать.