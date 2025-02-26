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Posted 26 февраля, 15:30

Published 26 февраля, 15:30

Modified 26 февраля, 15:30

Updated 26 февраля, 15:30

Аттестация белгородцев пройдёт по старой схеме

Что происходит на белгородской границе и как выпускники будут сдавать экзамены?

26 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Аттестация белгородцев пройдёт по старой схеме
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В последнюю среду февраля белгородцы обсуждали формат сдачи школьниками выпускных экзаменов, успехи ВС РФ на границе и желание Ефремова выйти по УДО.

Как школьники будут сдавать экзамены?

Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков пообщался с грайворонскими выпускниками, которых волновала сдача экзаменов в этом году.

Выяснилось, что, как и в прошлом году, школьники смогут выбрать либо сдачу ОГЭ и ЕГЭ, либо закончить год с оценками по текущей успеваемости. Также выпускники смогут поступить в вузы по упрощённой системе.

Власти области в январе направили запрос в Минпросвещения, чтобы сохранить этот порядок и в 2025 году. Спустя время губернатору ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов: он объяснил, что документ уже подписан и проходит регистрацию. После этого такой порядок сдачи начнёт действовать.

Как будут сдавать экзамены белгородские выпускники в 2025 году? Гладков дал ответ
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Как обстоят дела на белгородской границе?

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, выступая на Белгородских прифронтовых чтениях, заявил, что подразделения успешно продвигаются на белгородском и курском направлениях.

По его словам, противник сосредоточил силы на курском направлении, но понёс большие потери и теперь испытывает нехватку ресурсов. Алаудинов отметил, что противник «дрогнул», а российские войска продвигаются вперёд по всей линии фронта. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку НАТО, Россия смогла переломить ход СВО и одержать верх.

Алаудинов также похвалил жителей Белгородской и Курской областей за их стойкость и мужество, назвав их примером для всего мира.

Командир спецназа «Ахмат»: что происходит на белгородском и курском направлениях?
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Ефремов хочет выйти из колонии по УДО

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии № 4, подал документы на условно-досрочное освобождение (УДО). Алексеевский суд уже назначил первое заседание на конец марта.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко подтвердил Бел.Ру эту новость.

Напомним, что слухи о желании осуждённого выйти из колонии по УДО появились в феврале, но представители Ефремова тогда их не комментировали.

Также в Сети распространялась информация, что актёра якобы отправили в ШИЗО за найденный телефон, что могло лишить его права на досрочное освобождение. Но адвокат называл это слухами.

Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов подал заявление на выход по УДО
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