Что происходит на белгородской границе и как выпускники будут сдавать экзамены?

Posted 26 февраля, 15:30
Published 26 февраля, 15:30
Modified 26 февраля, 15:30
Updated 26 февраля, 15:30
Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков пообщался с грайворонскими выпускниками, которых волновала сдача экзаменов в этом году.
Выяснилось, что, как и в прошлом году, школьники смогут выбрать либо сдачу ОГЭ и ЕГЭ, либо закончить год с оценками по текущей успеваемости. Также выпускники смогут поступить в вузы по упрощённой системе.
Власти области в январе направили запрос в Минпросвещения, чтобы сохранить этот порядок и в 2025 году. Спустя время губернатору ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов: он объяснил, что документ уже подписан и проходит регистрацию. После этого такой порядок сдачи начнёт действовать.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, выступая на Белгородских прифронтовых чтениях, заявил, что подразделения успешно продвигаются на белгородском и курском направлениях.
По его словам, противник сосредоточил силы на курском направлении, но понёс большие потери и теперь испытывает нехватку ресурсов. Алаудинов отметил, что противник «дрогнул», а российские войска продвигаются вперёд по всей линии фронта. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку НАТО, Россия смогла переломить ход СВО и одержать верх.
Алаудинов также похвалил жителей Белгородской и Курской областей за их стойкость и мужество, назвав их примером для всего мира.
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии № 4, подал документы на условно-досрочное освобождение (УДО). Алексеевский суд уже назначил первое заседание на конец марта.
Адвокат Ефремова Юрий Падалко подтвердил Бел.Ру эту новость.
Напомним, что слухи о желании осуждённого выйти из колонии по УДО появились в феврале, но представители Ефремова тогда их не комментировали.
Также в Сети распространялась информация, что актёра якобы отправили в ШИЗО за найденный телефон, что могло лишить его права на досрочное освобождение. Но адвокат называл это слухами.