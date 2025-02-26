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Posted 26 февраля, 06:58

Published 26 февраля, 06:58

Modified 26 февраля, 07:00

Updated 26 февраля, 07:00

ДТП со скорой в Белгороде

Что говорят военные следователи о резонансном ДТП со скорой в Белгороде?

26 февраля 2025, 06:58
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области. ДТП со скорой в Белгороде

Военные следователи изучают уголовное дело о гибели медиков в ДТП в Белгороде

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Новости Белгорода
Правда, ответы на вопросы, волнующие многих белгородцев, так и не прозвучали.

Дело о гибели двух фельдшеров в аварии с иномаркой расследуют сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ.

Однако никаких подробностей специалисты пока сообщить не могут. Как выяснил «Фонарь», ведётся предварительное следствие, поэтому разглашение сведений в настоящее время незаконно.

Таким образом, не прозвучали ответы на вопросы о том, кто был за рулём BMW и где сейчас водитель.

Когда в ведомстве смогут сообщить подробности, пока не известно.

Авария случилась 7 февраля в центре Белгорода. Иномарка на высокой скорости проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в проезжавшую по главной дороге карету скорой помощи. Погибли два медика: 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У одной осталась дочь, у другой — двое сыновей.

Виновником ДТП может оказаться Рамазан Гаджимурадов. Его сестра уверена, что он не мог быть пьяным из-за религии, но очевидцы говорят, что у водителя были признаки опьянения. Всего в авто находились три человека, некоторые из них — военные. Их перевели на лечение в столицу.

Кто расследует дело о страшном ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры?
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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Фельдшеры
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