Что говорят военные следователи о резонансном ДТП со скорой в Белгороде?

Posted 26 февраля, 06:58
Published 26 февраля, 06:58
Modified 26 февраля, 07:00
Updated 26 февраля, 07:00
Дело о гибели двух фельдшеров в аварии с иномаркой расследуют сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ.
Однако никаких подробностей специалисты пока сообщить не могут. Как выяснил «Фонарь», ведётся предварительное следствие, поэтому разглашение сведений в настоящее время незаконно.
Таким образом, не прозвучали ответы на вопросы о том, кто был за рулём BMW и где сейчас водитель.
Когда в ведомстве смогут сообщить подробности, пока не известно.
Авария случилась 7 февраля в центре Белгорода. Иномарка на высокой скорости проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в проезжавшую по главной дороге карету скорой помощи. Погибли два медика: 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У одной осталась дочь, у другой — двое сыновей.
Виновником ДТП может оказаться Рамазан Гаджимурадов. Его сестра уверена, что он не мог быть пьяным из-за религии, но очевидцы говорят, что у водителя были признаки опьянения. Всего в авто находились три человека, некоторые из них — военные. Их перевели на лечение в столицу.