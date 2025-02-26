Что говорят военные следователи о резонансном ДТП со скорой в Белгороде?

Виновником ДТП может оказаться Рамазан Гаджимурадов. Его сестра уверена, что он не мог быть пьяным из-за религии, но очевидцы говорят, что у водителя были признаки опьянения. Всего в авто находились три человека, некоторые из них — военные. Их перевели на лечение в столицу.