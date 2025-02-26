Что белгородцы делают в Сети: наркобизнес перекочевал в «онлайн»

В качестве примера можно привести задержание группы лиц, прибывших из Свердловской области. У них по месту жительства нашли более 550 граммов синтетических наркотиков. Рыночная стоимость изъятого, учитывая, что один грамм на чёрном рынке стоит около 4200 рублей, превысила 2,3 млн рублей.