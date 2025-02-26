Что белгородцы делают в Сети: наркобизнес перекочевал в «онлайн»

Posted 26 февраля, 08:04
Published 26 февраля, 08:04
Modified 26 февраля, 08:52
Updated 26 февраля, 08:52
В 2024 году в Белгороде выявили 856 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 511 случаев сбыта и 72 факта хранения.
Как отмечают в МВД, борьба с незаконным оборотом наркотических средств становится всё сложнее, поскольку более 80% таких преступлений совершаются с использованием IT-технологий.
По итогам года расследовали 359 преступлений, а 113 лиц привлекли к ответственности. Из незаконного оборота изъяли большое количество наркотических средств.
В качестве примера можно привести задержание группы лиц, прибывших из Свердловской области. У них по месту жительства нашли более 550 граммов синтетических наркотиков. Рыночная стоимость изъятого, учитывая, что один грамм на чёрном рынке стоит около 4200 рублей, превысила 2,3 млн рублей.
Кроме того, нашли 66 тайников с наркотическими средствами. В результате проведённых следственных мероприятий раскрыли деятельность группы лиц, которых отправили под суд в полном составе.
Также в сентябре сотрудники наркоконтроля задержали местный житель, который приготовил к сбыту 1 кг 264 г синтезированных наркотических средств. Это количество рассчитано на примерно шесть тысяч разовых доз.