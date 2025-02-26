Билайн увеличил сеть 4G в 53 населенных пунктах Белгородской области

В этих и других населенных пунктах Белгородской области теперь доступны современные технологии на базе сети 4G*. Например, благодаря VoWiFi** можно разговаривать по телефону и получать СМС там, где затруднено прохождение сотового сигнала, например, в цокольных помещениях. Технологию VoWiFi можно бесплатно включить в настройках смартфона. Подробнее о ней можно узнать здесь.