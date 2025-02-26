Билайн увеличил сеть 4G в 53 населенных пунктах Белгородской области

Posted 26 февраля, 14:29
Published 26 февраля, 14:29
Modified 26 февраля, 14:32
Updated 26 февраля, 14:32
Оператор по итогам 2024 года нарастил сеть в 53 населенных пунктах Белгородской области (согласно данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»). Например, в селе Клименки (Вейделевский р-н), селе Архангельское (Губкинский г.о.), селе Незнамово (Старооскольский г.о.), селе Рождествено (Валуйский р-н), селе Алексеевка (Корочанский р-н), селе Призначное (Прохоровский р-н)
«В 2024 году мы развивали сеть как в районах с плотной застройкой, так и в частном секторе, например, в Старом Осколе и поселке Северный в пригороде Белгорода. В этом году продолжим развивать инфраструктуру, чтобы жители региона могли оставаться на связи с близкими», - сообщил директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры России, мобильный интернет билайн впервые появился в 49 населенных пунктах. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.
В этих и других населенных пунктах Белгородской области теперь доступны современные технологии на базе сети 4G*. Например, благодаря VoWiFi** можно разговаривать по телефону и получать СМС там, где затруднено прохождение сотового сигнала, например, в цокольных помещениях. Технологию VoWiFi можно бесплатно включить в настройках смартфона. Подробнее о ней можно узнать здесь.
* при использовании оборудования поддерживающего стандарт 4G
** VoWiFi – голос через Wi-Fi. Действует при техн. возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга становится недоступной через 2 ч. после последней регистрации устройства в сети билайн и недоступна для ряда устройств. Вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Подробнее – на beeline.ru
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