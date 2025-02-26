Без изменений: у младшего из братьев Емельяненко не вышло оспорить приговор суда

Posted 26 февраля, 12:38
Published 26 февраля, 12:38
Modified 26 февраля, 12:38
Updated 26 февраля, 12:38
Боец ММА Иван Емельяненко стал участником потасовки, произошедшей на улице в Старом Осколе, в результате которой тяжёлые ранения получил его оппонент. Недавно состоялся суд, который приговорил белгородца к 1,5 года колонии.
Защита Емельяненко пыталась оспорить вынесенный приговор, однако Белгородский областной суд оставил решение без изменений.
Теперь адвокат будет ждать от суда пояснения, которое им отправят в течение месяца. После этого можно будет подать кассацию. Подсудимого же могут отправить в колонию уже в ближайшие две недели, узнали корреспонденты РИА «Спорт».
Ранее преступление брата комментировал и Александр Емельяненко. Он отмечал, что не будет помогать Ивану с выплатой компенсации, а вынесенный ему срок может оказать полезным.