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Posted 26 февраля, 12:38

Published 26 февраля, 12:38

Modified 26 февраля, 12:38

Updated 26 февраля, 12:38

Иван Емельяненко

Без изменений: у младшего из братьев Емельяненко не вышло оспорить приговор суда

26 февраля 2025, 12:38
Фото: Ural FC. Иван Емельяненко

Суд оставил в силе приговор Ивану Емельяненко о лишении свободы

Иван Емельяненко пытался оспорить решение суда, однако апелляцию не удовлетворили.

Боец ММА Иван Емельяненко стал участником потасовки, произошедшей на улице в Старом Осколе, в результате которой тяжёлые ранения получил его оппонент. Недавно состоялся суд, который приговорил белгородца к 1,5 года колонии.

Защита Емельяненко пыталась оспорить вынесенный приговор, однако Белгородский областной суд оставил решение без изменений.

Теперь адвокат будет ждать от суда пояснения, которое им отправят в течение месяца. После этого можно будет подать кассацию. Подсудимого же могут отправить в колонию уже в ближайшие две недели, узнали корреспонденты РИА «Спорт».

Ранее преступление брата комментировал и Александр Емельяненко. Он отмечал, что не будет помогать Ивану с выплатой компенсации, а вынесенный ему срок может оказать полезным.

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#Александра Склярова#Приговор#Белгородская область#Старый Оскол#Дело#Белгород#Иван емельяненко
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