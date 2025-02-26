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Posted 26 февраля, 08:40

Published 26 февраля, 08:40

Modified 26 февраля, 08:42

Updated 26 февраля, 08:42

Фестиваль ухи в Задонске

Белгородцы удивили всех на фестивале «вырезубами», причём речь не о рыбе

26 февраля 2025, 08:40
Фото: Страница Ии Подзолковой в ВК. Фестиваль ухи в Задонске

Белгородцы представили уникальные блюда на фестивале ухи под Липецком

Сюжет
Праздник
Белгородцы придумали «ушицу наизнанку с „вырезубом“». Что это такое и с чем его едят?

В минувшую субботу, 22 февраля, в Задонске Липецкой области прошёл фестиваль ухи, собравший любителей традиционной кухни и рыбалки. В числе участников была белгородская команда «Ухажоры», представившая оригинальное блюдо — ушицу наизнанку с «вырезубом».

Секрет супа — в технологии приготовления: рыбу сначала обжаривают, а затем из неё варят бульон. А главным элементом стали вареники в форме рыбки с начинкой из новооскольского сыра и икры, которые и получили название «вырезуб», поделилась начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.

Ушица наизнанку
Вырезуб
Ушица наизнанку. Фото: Страница ВКонтакте Ии Подзолковой

На фестивале была дегустация ухи, мастер-классы, ярмарка с местными рыбными продуктами, а также развлекательная программа с викторинами и концертами. Блюдо белгородцев быстро разошлось, получив положительные отзывы гостей.

А в Старом Осколе 12 января прошёл фестиваль вареников, приуроченный к старому Новому году, где можно было продегустировать разные вареники.

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