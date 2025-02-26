Белгородцы удивили всех на фестивале «вырезубами», причём речь не о рыбе

Секрет супа — в технологии приготовления: рыбу сначала обжаривают, а затем из неё варят бульон. А главным элементом стали вареники в форме рыбки с начинкой из новооскольского сыра и икры, которые и получили название «вырезуб», поделилась начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.