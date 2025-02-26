Белгородцы удивили всех на фестивале «вырезубами», причём речь не о рыбе

Posted 26 февраля, 08:40
Published 26 февраля, 08:40
Modified 26 февраля, 08:42
Updated 26 февраля, 08:42
В минувшую субботу, 22 февраля, в Задонске Липецкой области прошёл фестиваль ухи, собравший любителей традиционной кухни и рыбалки. В числе участников была белгородская команда «Ухажоры», представившая оригинальное блюдо — ушицу наизнанку с «вырезубом».
Секрет супа — в технологии приготовления: рыбу сначала обжаривают, а затем из неё варят бульон. А главным элементом стали вареники в форме рыбки с начинкой из новооскольского сыра и икры, которые и получили название «вырезуб», поделилась начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.
На фестивале была дегустация ухи, мастер-классы, ярмарка с местными рыбными продуктами, а также развлекательная программа с викторинами и концертами. Блюдо белгородцев быстро разошлось, получив положительные отзывы гостей.
А в Старом Осколе 12 января прошёл фестиваль вареников, приуроченный к старому Новому году, где можно было продегустировать разные вареники.
Напомним, что сейчас проходит Масленица. Какие мероприятия запланированы в честь этого в регионе, можно узнать по ссылке.