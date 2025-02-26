Белгородцам из «Барса» не хватает касок и бронежилетов, поэтому идёт сбор денег?

В прямом эфире он сообщил, что узнал о сборе денег на бронежилеты и экипировку, организованном неким Анатолием (с позывным «ТТ») для себя и своего экипажа. Гладков усомнился в необходимости такого сбора, предупредил о риске мошенничества и не исключил возможной проверки правоохранительными органами.