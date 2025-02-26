Белгородцам из «Барса» не хватает касок и бронежилетов, поэтому идёт сбор денег?

Posted 26 февраля, 07:34
Published 26 февраля, 07:34
Modified 26 февраля, 07:37
Updated 26 февраля, 07:37
Губернатор Вячеслав Гладков предостерёг белгородцев от участия в сборе денег для бойцов «Барса», назвав это провокацией или проявлением глупости.
В прямом эфире он сообщил, что узнал о сборе денег на бронежилеты и экипировку, организованном неким Анатолием (с позывным «ТТ») для себя и своего экипажа. Гладков усомнился в необходимости такого сбора, предупредил о риске мошенничества и не исключил возможной проверки правоохранительными органами.
Он также отметил, что направляет своих заместителей в «Барс» и «Орлан», чтобы бойцы могли оперативно сообщать о нуждах, а власти быстро решали вопросы. Если белгородцы хотят помочь, губернатор порекомендовал делать это через глав местного самоуправления.
Ранее житель региона пожаловался губернатору на отсутствие выплат за службу в отряде «Барс-Белгород», отметив, что его сослуживцы деньги получают. Гладков пояснил, что положенные выплаты предусмотрены только при заключении годового контракта, а у мужчины он был на шесть месяцев.
До этого бойцы белгородского отряда «Орлан» жаловались на задержку зарплаты, которая, по их словам, продолжается уже третий месяц. В январе выплаты задержали на пять дней, а в бухгалтерии объяснили это ожиданием субсидий.
«Орлан» создан осенью 2024 года при взаимодействии с Росгвардией.