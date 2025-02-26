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Posted 26 февраля, 07:34

Published 26 февраля, 07:34

Modified 26 февраля, 07:37

Updated 26 февраля, 07:37

Белгородец организовал сбор средств для бойцов «Барса»

Белгородцам из «Барса» не хватает касок и бронежилетов, поэтому идёт сбор денег?

26 февраля 2025, 07:34
Фото: 1MI. Белгородец организовал сбор средств для бойцов «Барса»

Гладков назвал провокацией информацию о сборах для бойцов отряда «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Боец «Барса» организовал сбор средств для своего отряда. Неужели там настолько всё плохо?

Губернатор Вячеслав Гладков предостерёг белгородцев от участия в сборе денег для бойцов «Барса», назвав это провокацией или проявлением глупости.

В прямом эфире он сообщил, что узнал о сборе денег на бронежилеты и экипировку, организованном неким Анатолием (с позывным «ТТ») для себя и своего экипажа. Гладков усомнился в необходимости такого сбора, предупредил о риске мошенничества и не исключил возможной проверки правоохранительными органами.

Он также отметил, что направляет своих заместителей в «Барс» и «Орлан», чтобы бойцы могли оперативно сообщать о нуждах, а власти быстро решали вопросы. Если белгородцы хотят помочь, губернатор порекомендовал делать это через глав местного самоуправления.

Ранее житель региона пожаловался губернатору на отсутствие выплат за службу в отряде «Барс-Белгород», отметив, что его сослуживцы деньги получают. Гладков пояснил, что положенные выплаты предусмотрены только при заключении годового контракта, а у мужчины он был на шесть месяцев.

До этого бойцы белгородского отряда «Орлан» жаловались на задержку зарплаты, которая, по их словам, продолжается уже третий месяц. В январе выплаты задержали на пять дней, а в бухгалтерии объяснили это ожиданием субсидий.

«Орлан» создан осенью 2024 года при взаимодействии с Росгвардией.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сборы#Белгород#Вячеслав Гладков#Барс-Белгород
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