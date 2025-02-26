Белгородский УКС ущет подрядчика для инженерных работ в Крыму

Posted 26 февраля, 14:38
Published 26 февраля, 14:38
Modified 26 февраля, 14:40
Updated 26 февраля, 14:40
Управление капитального строительства Белгородской области опубликовало закупку на выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства поликлиники. Но не в Белгородской области, а в Крыму.
Правительство региона хочет построить медучреждение в Керчи, на улице 12 Апреля. На подготовку выделили 280 тыс. рублей. Работы завершат до 17 апреля 2025 года.
Больше никаких подробностей о поликлинике нет. Кроме проекта контракта, который заключается с будущим подрядчиком. В нём поля исполнителя пустые везде, кроме одного пункта «Адреса электронной почты ответственных лиц»: тут почему-то есть контакты и УКСа, и исполнителя.
В них указаны два ФИО, Геннадий Караман и Сергей Меледин, они же указаны как территориальный менеджер и главный инженер на сайте компании ООО «БИЛДИНГГЕОСЕРВИС», занимающейся инженерными изысканиями, из Краснодара. Согласно данным для проверки контрагентов «Чекко», в госзакупках компания не участвовала.
На улице 12 Апреля в курортном городе сейчас уже есть Керченская городская больница № 2 и детская поликлиника № 2. Тут же находится и горбольница. Сейчас взрослая поликлиника временно закрыта, согласно данным из онлайн-карт. Связаны ли эти факты — неизвестно.
Сейчас в собственности Белгородской области находится детский санаторий «Бригантина „Белогорья“ под Евпаторией в Крыму.