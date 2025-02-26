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Posted 26 февраля, 14:38

Published 26 февраля, 14:38

Modified 26 февраля, 14:40

Updated 26 февраля, 14:40

Белгородский УКС ущет подрядчика для инженерных работ в Крыму

Белгородский УКС ущет подрядчика для инженерных работ в Крыму

26 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
На сайте госзакупок появился тендер на выполнение подготовительных работ перед строительством поликлиники в крымской Керчи, заказчик — Белгородская область.

Управление капитального строительства Белгородской области опубликовало закупку на выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства поликлиники. Но не в Белгородской области, а в Крыму.

Правительство региона хочет построить медучреждение в Керчи, на улице 12 Апреля. На подготовку выделили 280 тыс. рублей. Работы завершат до 17 апреля 2025 года.

Больше никаких подробностей о поликлинике нет. Кроме проекта контракта, который заключается с будущим подрядчиком. В нём поля исполнителя пустые везде, кроме одного пункта «Адреса электронной почты ответственных лиц»: тут почему-то есть контакты и УКСа, и исполнителя.

В них указаны два ФИО, Геннадий Караман и Сергей Меледин, они же указаны как территориальный менеджер и главный инженер на сайте компании ООО «БИЛДИНГГЕОСЕРВИС», занимающейся инженерными изысканиями, из Краснодара. Согласно данным для проверки контрагентов «Чекко», в госзакупках компания не участвовала.

На улице 12 Апреля в курортном городе сейчас уже есть Керченская городская больница № 2 и детская поликлиника № 2. Тут же находится и горбольница. Сейчас взрослая поликлиника временно закрыта, согласно данным из онлайн-карт. Связаны ли эти факты — неизвестно.

Сейчас в собственности Белгородской области находится детский санаторий «Бригантина „Белогорья“ под Евпаторией в Крыму.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Здравоохранение#Крым#Бюджет#Поликлиника#Керчь
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