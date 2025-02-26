Белгородский УКС ущет подрядчика для инженерных работ в Крыму

Больше никаких подробностей о поликлинике нет. Кроме проекта контракта, который заключается с будущим подрядчиком. В нём поля исполнителя пустые везде, кроме одного пункта «Адреса электронной почты ответственных лиц»: тут почему-то есть контакты и УКСа, и исполнителя.