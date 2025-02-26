Белгородские учёные нашли способы предсказать миому матки

Миома матки — это наиболее часто встречающаяся форма доброкачественного новообразования, которая затрагивает 30-35% женщин в репродуктивном возрасте. С увеличением возраста возрастает риск её развития, и к 45-47 годам миома диагностируется у 60% женщин. Патология часто ведёт к заметному ухудшению качества жизни, проявляясь аномальными кровотечениями, что может вызвать анемию, болевые ощущения, бесплодие, проблемы с вынашиванием беременности, а также нарушениям в функционировании других органов. В половине случаев миома требует хирургического вмешательства для удаления новообразования.