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Posted 26 февраля, 14:30

Published 26 февраля, 14:30

Modified 26 февраля, 14:33

Updated 26 февраля, 14:33

Белгородские учёные нашли способы предсказать миому матки

Белгородские учёные нашли способы предсказать миому матки

26 февраля 2025, 14:30
Фото: НИУ «БелГУ».
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Новости Белгорода
Генетики кафедры медико-биологических дисциплин Белгородского государственного университета выявили новые генетические комбинации, которые могут быть связаны с наследственной предрасположенностью к развитию у женщин доброкачественной опухоли матки.

Миома матки — это наиболее часто встречающаяся форма доброкачественного новообразования, которая затрагивает 30-35% женщин в репродуктивном возрасте. С увеличением возраста возрастает риск её развития, и к 45-47 годам миома диагностируется у 60% женщин. Патология часто ведёт к заметному ухудшению качества жизни, проявляясь аномальными кровотечениями, что может вызвать анемию, болевые ощущения, бесплодие, проблемы с вынашиванием беременности, а также нарушениям в функционировании других органов. В половине случаев миома требует хирургического вмешательства для удаления новообразования.

В России миома матки является причиной 50-70% случаев гистерэктомии (удаления матки), что подчёркивает важность разработки методов ранней диагностики и оценки риска развития этого заболевания.

Исследования, проведённые учёными кафедры медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ «БелГУ» под руководством профессора Михаила Чурносова, сосредоточились на выявлении генетических факторов, которые могут быть прогностически значимыми для развития миомы матки у женщин с нормальным и избыточным весом. В проекте, который длился около пяти лет, приняли участие более 1500 женщин из Центрально-Черноземного региона России, не имеющих генетической связи между собой.

Фото: НИУ «БелГУ»

На основании результатов исследования 1542 женщин учёные-генетики НИУ «БелГУ» смогли определить «опасные» комбинации генов, присутствие которых у клинически здоровой женщины может указывать на высокий риск развития миомы матки.

По полученным данным, у женщин с нормальным весом особое внимание стоит уделить сочетанию генотипов (rs440837-AG гена ZBTB10, rs3779195-TA гена BAIAP2L1, rs780093-CT гена GCKR, rs17496332-AA гена PRMT6), что сигнализирует о повышенном риске заболевания. В то же время для женщин с избыточной массой тела или ожирением сочетание генотипов (rs8023580-TC гена NR2F2, rs7910927-GT гена JMJD1C, rs3779195-TA гена BAIAP2L1) предсказывает вероятность развития миомы матки.

Авторы исследования утверждают, что они впервые в России выявили значение комбинаций данных полиморфных маркеров в возникновении миомы матки у женщин с избыточным весом или ожирением, а также у женщин с нормальной массой тела.

Михаил Чурносов пояснил, что эти гены являются генетическими детерминантами уровня глобулина, который транспортирует половые гормоны. Они влияют на регуляцию «профиля» половых гормонов (таких как тестостерон и эстрогены) в организме женщины, что имеет критическое значение для развития миомы матки.

— Использование предложенных нами методов прогнозирования позволит заранее, до появления первых признаков заболевания, выявлять среди женщин группы риска и организовывать профилактические мероприятия, направленные на предотвращение миомы матки. Эти данные также будут полезны при планировании беременности и лечении других заболеваний, — отметил Михаил Иванович.

Данные исследования проводились в рамках проекта «Изучение молекулярно-генетических факторов распространённых заболеваний человека с использованием высоких технологий генотипирования» программы «Приоритет-2030». Уникальность и инновационность разработанных методов прогнозирования миомы матки у женщин с нормальным и избыточным весом подтверждены полученными патентами РФ (№ 2833110 «Метод прогнозирования риска развития миомы матки у женщин с нормальной массой тела» и № 2834526 «Метод прогнозирования риска развития миомы матки у женщин с избыточной массой тела или ожирением»).

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