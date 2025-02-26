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Posted 26 февраля, 14:07

Published 26 февраля, 14:07

Modified 26 февраля, 14:09

Updated 26 февраля, 14:09

ДТП случилось в марте

Белгородке вынесли приговор за сбитых насмерть рабочих «Белзнака»

26 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI. ДТП случилось в марте
Сюжет
ДТП
Под колёса авто, за которым была 29-летняя девушка, попали двое дорожных рабочих. Они погибли на месте.

Жительницу Борисовского района осудили за ДТП, в котором погибли два человека, сообщает прокуратура региона. Авария произошла в марте прошлого года.

29-летняя девушка из села Крюково, управляя автомобилем, не снизила скорость на дороге и сбила двоих работников ООО «БелЗНАК», которые занимались ремонтом. Пострадавшие погибли на месте.

Суд приговорил её к трём годам колонии. Также ей три года нельзя будет управлять транспортом.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Белгороде иномарка на высокой скорости протаранила карету скорой помощи, проехав на красный свет. Погибли два фельдшера. Предположительно, за рулём BMW мог быть Рамазан Гаджимурадов. Военный следственный отдел СК России ведёт расследование.

Что говорят военные следователи о резонансном ДТП со скорой в Белгороде?
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#Анна Селищева#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Гибель#Белгород#Белзнак
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