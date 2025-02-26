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Posted 26 февраля, 07:48

Published 26 февраля, 07:48

Modified 26 февраля, 07:50

Updated 26 февраля, 07:50

Неизвестные представили сотрудниками Росфинмониторинга

Белгородке позвонили из «Росфинмониторинга» — и она лишилась всех накоплений

26 февраля 2025, 07:48
Фото: Изображение Midjourney. Неизвестные представили сотрудниками Росфинмониторинга

Пенсионерку из Белгорода обманули на 2 млн рублей

Новые белгородцы попались на удочку мошенников. За последние семь дней злоумышленникам доверились 65 человек, включая пенсионерку.

В региональном УМВД сообщили, что 77-летней жительнице областного центра позвонили с незнакомого номера и представились работниками Росфинмониторинга. Они объяснили, что с её счета кто-то пробует снять деньги, поэтому их нужно перевести на «безопасный счёт».

Женщина доверилась и отдала более 2 млн рублей. В полиции уже начали искать виновных в преступлении лиц.

Всего за последнюю неделю жертвами аферистов стали 65 белгородцев. В общей сумме они потеряли более 19,7 млн рублей, из которых около 4,5 млн взяли в кредит.

Можно ли вернуть деньги, если в полиции отказались возбуждать дело о мошенничестве?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород
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