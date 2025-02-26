Белгородке позвонили из «Росфинмониторинга» — и она лишилась всех накоплений

Posted 26 февраля, 07:48
Published 26 февраля, 07:48
Modified 26 февраля, 07:50
Updated 26 февраля, 07:50
В региональном УМВД сообщили, что 77-летней жительнице областного центра позвонили с незнакомого номера и представились работниками Росфинмониторинга. Они объяснили, что с её счета кто-то пробует снять деньги, поэтому их нужно перевести на «безопасный счёт».
Женщина доверилась и отдала более 2 млн рублей. В полиции уже начали искать виновных в преступлении лиц.
Всего за последнюю неделю жертвами аферистов стали 65 белгородцев. В общей сумме они потеряли более 19,7 млн рублей, из которых около 4,5 млн взяли в кредит.