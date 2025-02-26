Белгородке позвонили из «Росфинмониторинга» — и она лишилась всех накоплений

В региональном УМВД сообщили, что 77-летней жительнице областного центра позвонили с незнакомого номера и представились работниками Росфинмониторинга. Они объяснили, что с её счета кто-то пробует снять деньги, поэтому их нужно перевести на «безопасный счёт».