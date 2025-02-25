Зачем мэрии Белгорода ремонт за 3 млн рублей в помещении около Соборной

Posted 25 февраля, 08:44
Published 25 февраля, 08:44
Modified 25 февраля, 08:46
Updated 25 февраля, 08:46
В середине февраля мэрия Белгорода опубликовала закупку на ремонт помещения в многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре, 1, который находится рядом с Драматическим театром и центральной площадью. Демонтаж и обновление напольных покрытий и стен, замена дверей, розеток, раковины и унитаза и другие работы оценили в 3 млн рублей.
Заявки ещё собирают. Заказчиком выступает управление Белгорблагоустройства.
Редакция Бел.Ру сделала запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, что это за помещение.
Как пояснили в ответе, помещение площадью 131,4 квадратных метра закреплено за Белгорблагоустройством. Оно считается нежилым и используется ведомством для размещения рабочих.
Согласно данным публичной кадастровой карты, помещение находится в подвале. Его кадастровая стоимость составляет почти 3 млн рублей.