Зачем мэрии Белгорода ремонт за 3 млн рублей в помещении около Соборной

В середине февраля мэрия Белгорода опубликовала закупку на ремонт помещения в многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре, 1, который находится рядом с Драматическим театром и центральной площадью. Демонтаж и обновление напольных покрытий и стен, замена дверей, розеток, раковины и унитаза и другие работы оценили в 3 млн рублей.