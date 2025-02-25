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Posted 25 февраля, 08:44

Published 25 февраля, 08:44

Modified 25 февраля, 08:46

Updated 25 февраля, 08:46

Зачем мэрии Белгорода ремонт за 3 млн рублей в помещении около Соборной

Зачем мэрии Белгорода ремонт за 3 млн рублей в помещении около Соборной

25 февраля 2025, 08:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Покрасить стены, положить пол, поставить двери за 3 млн рублей в помещении около Соборной для мэрии. Что за помещение хотят отремонтировать за бюджетные деньги.

В середине февраля мэрия Белгорода опубликовала закупку на ремонт помещения в многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре, 1, который находится рядом с Драматическим театром и центральной площадью. Демонтаж и обновление напольных покрытий и стен, замена дверей, розеток, раковины и унитаза и другие работы оценили в 3 млн рублей.

Заявки ещё собирают. Заказчиком выступает управление Белгорблагоустройства.

Редакция Бел.Ру сделала запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, что это за помещение.

Как пояснили в ответе, помещение площадью 131,4 квадратных метра закреплено за Белгорблагоустройством. Оно считается нежилым и используется ведомством для размещения рабочих.

Согласно данным публичной кадастровой карты, помещение находится в подвале. Его кадастровая стоимость составляет почти 3 млн рублей.

Фото: скриншот с кадастровой карты
Три миллиона на ремонт квартиры у Соборной? Интересная закупка от мэрии Белгорода
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#Алёна Мальцева#Ремонт#Многоквартирный дом#Эксклюзив#Белгорблагоустройство#Белгород
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