Взялись за голову? В Белгороде за год снизилась подростковая преступность

Posted 25 февраля, 15:11
Published 25 февраля, 15:11
Modified 25 февраля, 15:13
Updated 25 февраля, 15:13
В Белгороде наблюдается снижение подростковой преступности. В 2024 году было расследовано и закрыто 128 преступлений, совершённых несовершеннолетними. 39 молодых людей, не достигших 18-летнего возраста, были установлены как преступники.
В прошлом году правоохранительные органы провели профилактическую работу с 535 несовершеннолетними правонарушителями. Из них 113 состояли в группах с негативной направленностью. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым подростком, что позволило разобщить 34 такие группы. Кроме того, особое внимание уделяется семьям с признаками неблагополучия.
В первом квартале 2024 года в Центр временного содержания правонарушителей были помещены пять подростков. Однако из-за прилёта в учреждение, юных правонарушителей пришлось перевести в Орёл.