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Posted 25 февраля, 15:11

Published 25 февраля, 15:11

Modified 25 февраля, 15:13

Updated 25 февраля, 15:13

Юных правонарушителей вывезли из Белгорода в Орёл из-за обстрелов

Взялись за голову? В Белгороде за год снизилась подростковая преступность

25 февраля 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney.

Юных правонарушителей вывезли из Белгорода в Орёл из-за обстрелов

В Белгороде стало меньше преступлений, которые совершали несовершеннолетние. На очередной сессии горсовета полиция рассказала, как этого удалось добиться.

В Белгороде наблюдается снижение подростковой преступности. В 2024 году было расследовано и закрыто 128 преступлений, совершённых несовершеннолетними. 39 молодых людей, не достигших 18-летнего возраста, были установлены как преступники.

В прошлом году правоохранительные органы провели профилактическую работу с 535 несовершеннолетними правонарушителями. Из них 113 состояли в группах с негативной направленностью. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым подростком, что позволило разобщить 34 такие группы. Кроме того, особое внимание уделяется семьям с признаками неблагополучия.

В первом квартале 2024 года в Центр временного содержания правонарушителей были помещены пять подростков. Однако из-за прилёта в учреждение, юных правонарушителей пришлось перевести в Орёл.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Несовершеннолетние#Подростковая преступность#Белгород#Неблагополучные семьи#Центр временного содержания
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