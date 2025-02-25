Взялись за голову? В Белгороде за год снизилась подростковая преступность

В прошлом году правоохранительные органы провели профилактическую работу с 535 несовершеннолетними правонарушителями. Из них 113 состояли в группах с негативной направленностью. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым подростком, что позволило разобщить 34 такие группы. Кроме того, особое внимание уделяется семьям с признаками неблагополучия.