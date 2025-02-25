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Posted 25 февраля, 12:20

Published 25 февраля, 12:20

Modified 25 февраля, 12:22

Updated 25 февраля, 12:22

Следы в небе над Белгородом после работы ПВО

Второй день подряд над Белгородом гремят взрывы

25 февраля 2025, 12:20
Фото: bel.ru. Следы в небе над Белгородом после работы ПВО
Сюжет
Пво
В небе вновь видно следы от работы ПВО. Сообщается о взрывах и в других районах области.

ВСУ вновь атакуют Белгород. В районе 15:00 на всей территории региона объявили ракетную опасность. Спустя время в небе над Белгородом прозвучали взрывы, остались следы работы ПВО.

Также сообщается о взрывах в Борисовском районе и Яковлевском округе.

Есть ли разрушения на земле, пока не известно. О пострадавших информации тоже не поступало.

Взрывы в Белгороде гремят уже второй день подряд. Звучали они и накануне — в день годовщины начала СВО. Последствий на земле тогда не обнаружили.

В то же время в Генштабе ранее заявили о работе над созданием санитарной зоны: по её результатам, считают в ГШ, можно заметить, что обстрелов Белгорода стало меньше.

Военный эксперт Геннадий Алёхин ранее предположил, откуда ВСУ могут наносить удары по Белгородской области.

Откуда могут идти ракетные пуски по Белгородской области?
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#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#В Белгороде громко#Ракетная опасность
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