Второй день подряд над Белгородом гремят взрывы

Posted 25 февраля, 12:20
Published 25 февраля, 12:20
Modified 25 февраля, 12:22
Updated 25 февраля, 12:22
ВСУ вновь атакуют Белгород. В районе 15:00 на всей территории региона объявили ракетную опасность. Спустя время в небе над Белгородом прозвучали взрывы, остались следы работы ПВО.
Также сообщается о взрывах в Борисовском районе и Яковлевском округе.
Есть ли разрушения на земле, пока не известно. О пострадавших информации тоже не поступало.
Взрывы в Белгороде гремят уже второй день подряд. Звучали они и накануне — в день годовщины начала СВО. Последствий на земле тогда не обнаружили.
В то же время в Генштабе ранее заявили о работе над созданием санитарной зоны: по её результатам, считают в ГШ, можно заметить, что обстрелов Белгорода стало меньше.
Военный эксперт Геннадий Алёхин ранее предположил, откуда ВСУ могут наносить удары по Белгородской области.