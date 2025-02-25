Ворота белгородского кладбища могут стать объектом культурного наследия

Posted 25 февраля, 15:12
Published 25 февраля, 15:12
Modified 25 февраля, 15:12
Updated 25 февраля, 15:12
В Старом Осколе нашли потенциальный объект культурного наследия. В список могут попасть Южные ворота городского Ахтырского кладбища.
Подробности об этом строении в управлении государственной охраны ОКН региона не сообщили.
Однако в ведомстве рассказали, что ворота обладают нужными признаками для признания культурным объектом. В ближайшее время специалисты займутся установлением его историко-культурной ценности.
Напомним, что в конце прошлого года в перечень объектов культурного наследия включили старейший кинотеатр «Россия», расположенный в Губкинском округе.