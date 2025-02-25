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Posted 25 февраля, 15:12

Published 25 февраля, 15:12

Modified 25 февраля, 15:12

Updated 25 февраля, 15:12

Ворота в Старом Осколе, которые могут признать объектом культурного наследия

Ворота белгородского кладбища могут стать объектом культурного наследия

25 февраля 2025, 15:12
Фото: группа ВК «Управление гос охраны ОКН Белгородской области». Ворота в Старом Осколе, которые могут признать объектом культурного наследия
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Новости Старого Оскола
Речь идёт о воротах городского кладбища в Старом Осколе. Эксперты скоро установят его историко-культурную ценность.

В Старом Осколе нашли потенциальный объект культурного наследия. В список могут попасть Южные ворота городского Ахтырского кладбища.

Подробности об этом строении в управлении государственной охраны ОКН региона не сообщили.

Однако в ведомстве рассказали, что ворота обладают нужными признаками для признания культурным объектом. В ближайшее время специалисты займутся установлением его историко-культурной ценности.

Напомним, что в конце прошлого года в перечень объектов культурного наследия включили старейший кинотеатр «Россия», расположенный в Губкинском округе.

Один из старейших белгородских кинотеатров стал объектом культурного наследия
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Кладбище#Ворота#Белгород#Объект культурного наследия
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