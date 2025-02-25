Волонтеры ОМК обустроили экотропу в детском саду и провели экологические мастер-класс

«После беседы с волонтерами мой ребенок собрал у бабушки крышки со всех бутылок и попросил меня отправить их в специализированный контейнер, который установлен на белгородском заводе ОМК. Бабушка осталась без единой крышки! Зато ребенок и его друзья поняли, что чистота вокруг — это усилия многих людей, а вторичное использование материалов бережет природные ресурсы и позволяет значительно уменьшать площадь свалок», — пояснила автор проекта, сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.