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Posted 25 февраля, 15:08

Published 25 февраля, 15:08

Modified 25 февраля, 15:10

Updated 25 февраля, 15:10

Волонтеры ОМК обустроили экотропу в детском саду и провели экологические мастер-класс

Волонтеры ОМК обустроили экотропу в детском саду и провели экологические мастер-класс

25 февраля 2025, 15:08
Фото: пресс-центр ОМК.
Сотрудники белгородского завода «ОМК Энергомаш» благодаря гранту, выигранному в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство», обустроили экологическую тропу и установили метеостанцию в детском саду «Забава».

Теперь ребята проводят исследования погоды при помощи профессионального оборудования: ветрового рукава, измерителя высоты снежного покрова, метеобудки, календаря погоды, солнечных часов и термометра.

Проект волонтеры реализовывали в несколько этапов. Сначала заводчане организовали обучающие занятия. Игры, мастер-класс и эколого-просветительская беседа о пользе разделения мусора помогли сформировать полезные экопривычки. Далее, чтобы закрепить знания, воспитанникам детского сада предложили поучаствовать в выставке-конкурсе поделок «Вторая жизнь ненужных вещей». Дети объяснили родителям важность вторичного использования материалов и вместе с ними изготовили поделки из пластиковых бутылок, крышек, посуды, бумажных втулок, деревянных палочек, старых дисков и даже фантиков.

Кроме того, волонтеры ОМК провели для ребят из подготовительных групп мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья.

«После беседы с волонтерами мой ребенок собрал у бабушки крышки со всех бутылок и попросил меня отправить их в специализированный контейнер, который установлен на белгородском заводе ОМК. Бабушка осталась без единой крышки! Зато ребенок и его друзья поняли, что чистота вокруг — это усилия многих людей, а вторичное использование материалов бережет природные ресурсы и позволяет значительно уменьшать площадь свалок», — пояснила автор проекта, сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.

Для создания экотропы заводчане не только приобрели оборудование, но также вместе с воспитателями и детьми убрали листву с детских площадок, укрыли кустарники, подрезали и утеплили корневую систему роз, развесили кормушки для птиц и наполнили их едой, для праздничного настроения украсили клумбы фигурками.

«В регионах своего присутствия ОМК заботится о защите окружающей среды, в том числе вовлекая местных жителей в решение экологических проблем. Только за 2024 год в рамках конкурса „ОМК Партнерство“ волонтеры „ОМК Энергомаш“ реализовали девять экоинициатив. Уверены, что их добрые дела помогли сохранить уникальную природу Белогорья и привить полезные привычки подрастающему поколению», — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

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