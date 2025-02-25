Волонтеры ОМК обустроили экотропу в детском саду и провели экологические мастер-класс

Posted 25 февраля, 15:08
Published 25 февраля, 15:08
Modified 25 февраля, 15:10
Updated 25 февраля, 15:10
Теперь ребята проводят исследования погоды при помощи профессионального оборудования: ветрового рукава, измерителя высоты снежного покрова, метеобудки, календаря погоды, солнечных часов и термометра.
Проект волонтеры реализовывали в несколько этапов. Сначала заводчане организовали обучающие занятия. Игры, мастер-класс и эколого-просветительская беседа о пользе разделения мусора помогли сформировать полезные экопривычки. Далее, чтобы закрепить знания, воспитанникам детского сада предложили поучаствовать в выставке-конкурсе поделок «Вторая жизнь ненужных вещей». Дети объяснили родителям важность вторичного использования материалов и вместе с ними изготовили поделки из пластиковых бутылок, крышек, посуды, бумажных втулок, деревянных палочек, старых дисков и даже фантиков.
Кроме того, волонтеры ОМК провели для ребят из подготовительных групп мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья.
«После беседы с волонтерами мой ребенок собрал у бабушки крышки со всех бутылок и попросил меня отправить их в специализированный контейнер, который установлен на белгородском заводе ОМК. Бабушка осталась без единой крышки! Зато ребенок и его друзья поняли, что чистота вокруг — это усилия многих людей, а вторичное использование материалов бережет природные ресурсы и позволяет значительно уменьшать площадь свалок», — пояснила автор проекта, сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.
Для создания экотропы заводчане не только приобрели оборудование, но также вместе с воспитателями и детьми убрали листву с детских площадок, укрыли кустарники, подрезали и утеплили корневую систему роз, развесили кормушки для птиц и наполнили их едой, для праздничного настроения украсили клумбы фигурками.
«В регионах своего присутствия ОМК заботится о защите окружающей среды, в том числе вовлекая местных жителей в решение экологических проблем. Только за 2024 год в рамках конкурса „ОМК Партнерство“ волонтеры „ОМК Энергомаш“ реализовали девять экоинициатив. Уверены, что их добрые дела помогли сохранить уникальную природу Белогорья и привить полезные привычки подрастающему поколению», — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.