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Posted 25 февраля, 15:19

Published 25 февраля, 15:19

Modified 25 февраля, 15:21

Updated 25 февраля, 15:21

В Татарстане начался набор военнослужащих в Африканский корпус Минобороны РФ

В Татарстане начался набор военнослужащих в Африканский корпус Минобороны РФ

25 февраля 2025, 15:19
Фото: 1MI.
В Республике Татарстан началось формирование Африканского корпуса российского Министерства обороны. Этой новостью с «Татар-информ» поделился начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов

Согласно заявлению подполковника, появление этого корпуса является значимым событием для региона. Отбор осуществляется в двух городах Татарстана — в Казани и Набережных Челнах.

Претендентов отбирают в соответствии со строгими требованиями: они должны быть моложе 45 лет (55 лет — для дефицитных специальностей), а также обладать хорошими показателями здоровья, включая способность к работе в жарком климате. В течение периода до трех месяцев военнослужащие будут проходить объемные обучающие курсы.

Корпус крайне заинтересован в таких специалистах, как танкисты, мотострелки, операторы дронов, а также переводчики с фарси, арабского, французского и английского языков. Об этом пишет inkazan.ru.

Участникам Африканского корпуса будут ежемесячно начислять довольствие в размере до 250 тыс. рублей. Кроме того, военнослужащих ожидают выплаты до 2,5 млн рублей, статус участников СВО и ряд льгот. Контракт заключается на минимальный срок в один год.

Узнать подробно о прохождении контрактной службы в ВС России, о премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

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