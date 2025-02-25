В Татарстане начался набор военнослужащих в Африканский корпус Минобороны РФ

Posted 25 февраля, 15:19
Published 25 февраля, 15:19
Modified 25 февраля, 15:21
Updated 25 февраля, 15:21
Согласно заявлению подполковника, появление этого корпуса является значимым событием для региона. Отбор осуществляется в двух городах Татарстана — в Казани и Набережных Челнах.
Претендентов отбирают в соответствии со строгими требованиями: они должны быть моложе 45 лет (55 лет — для дефицитных специальностей), а также обладать хорошими показателями здоровья, включая способность к работе в жарком климате. В течение периода до трех месяцев военнослужащие будут проходить объемные обучающие курсы.
Корпус крайне заинтересован в таких специалистах, как танкисты, мотострелки, операторы дронов, а также переводчики с фарси, арабского, французского и английского языков. Об этом пишет inkazan.ru.
Участникам Африканского корпуса будут ежемесячно начислять довольствие в размере до 250 тыс. рублей. Кроме того, военнослужащих ожидают выплаты до 2,5 млн рублей, статус участников СВО и ряд льгот. Контракт заключается на минимальный срок в один год.
Узнать подробно о прохождении контрактной службы в ВС России, о премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.