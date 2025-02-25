В Татарстане начался набор военнослужащих в Африканский корпус Минобороны РФ

Претендентов отбирают в соответствии со строгими требованиями: они должны быть моложе 45 лет (55 лет — для дефицитных специальностей), а также обладать хорошими показателями здоровья, включая способность к работе в жарком климате. В течение периода до трех месяцев военнослужащие будут проходить объемные обучающие курсы.