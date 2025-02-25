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Posted 25 февраля, 10:13

Published 25 февраля, 10:13

Modified 25 февраля, 10:18

Updated 25 февраля, 10:18

В Белгородской области проанализировали объем спам-звонков за 2024 год

В Белгородской области проанализировали объем спам-звонков за 2024 год

25 февраля 2025, 10:13
Фото: shutterstock.
В Белгородской области был проанализирован объем спам-звонков за прошлый год. По информации МТС, за обозначенный период было заблокировано свыше 22 миллионов вызовов, что на 39% больше, чем в 2023 году.

Спамеры установили местный рекорд, пытаясь дозвониться до одного жителя региона более 13 тысяч раз в течение года.

Наибольшая активность спамеров наблюдалась в июне и июле — именно в эти летние месяцы МТС было заблокировано максимальное количество звонков. Чаще всего белгородцам поступали звонки с навязчивыми рекламными предложениями, опросами, а также от финансовых организаций и коллекторов. Потенциальные мошенники заняли шестую строчку в списке нежелательных звонков.

Антиспам-защита не только освободила белгородцев от лишних разговоров, предупреждая их о возможном спаме или отвечая за них, но и помогла избежать более серьезных последствий, таких как потеря средств, утечка персональных данных, телефонное мошенничество.

Директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева рассказала, что в прошлом году объем заблокированных нежелательных звонков составил почти четыре миллиона минут. В пересчете на года получается свыше семи лет несостоявшихся разговоров со спамерами. Галеева подчеркнула, что современные цифровые технологии позволяют не только экономить время, но и защищать людей от финансовых потерь, связанных с действиями злоумышленников.

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