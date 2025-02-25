В Белгородской области проанализировали объем спам-звонков за 2024 год

Posted 25 февраля, 10:13
Published 25 февраля, 10:13
Modified 25 февраля, 10:18
Updated 25 февраля, 10:18
Спамеры установили местный рекорд, пытаясь дозвониться до одного жителя региона более 13 тысяч раз в течение года.
Наибольшая активность спамеров наблюдалась в июне и июле — именно в эти летние месяцы МТС было заблокировано максимальное количество звонков. Чаще всего белгородцам поступали звонки с навязчивыми рекламными предложениями, опросами, а также от финансовых организаций и коллекторов. Потенциальные мошенники заняли шестую строчку в списке нежелательных звонков.
Антиспам-защита не только освободила белгородцев от лишних разговоров, предупреждая их о возможном спаме или отвечая за них, но и помогла избежать более серьезных последствий, таких как потеря средств, утечка персональных данных, телефонное мошенничество.
Директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева рассказала, что в прошлом году объем заблокированных нежелательных звонков составил почти четыре миллиона минут. В пересчете на года получается свыше семи лет несостоявшихся разговоров со спамерами. Галеева подчеркнула, что современные цифровые технологии позволяют не только экономить время, но и защищать людей от финансовых потерь, связанных с действиями злоумышленников.