В Белгородской области проанализировали объем спам-звонков за 2024 год

Директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева рассказала, что в прошлом году объем заблокированных нежелательных звонков составил почти четыре миллиона минут. В пересчете на года получается свыше семи лет несостоявшихся разговоров со спамерами. Галеева подчеркнула, что современные цифровые технологии позволяют не только экономить время, но и защищать людей от финансовых потерь, связанных с действиями злоумышленников.