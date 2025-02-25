В Белгородской области агрохолдинг развивает индивидуальный подход к каждому полю

Эксперты «ФосАгро-Белгород» познакомили агрохолдинг со своей экспертизой успешных агропрактик, основанных на применении высокотехнологичных марок удобрений с микроэлементами в одной грануле, а также жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ). Они стимулируют развитие корневой системы растений и улучшают качественные показатели урожаев, что доказывают полевые опыты, в том числе проведенные в Белгородской области, на агрополигоне «ФосАгро-Белгород» в Чернянке.