В Белгородской области агрохолдинг развивает индивидуальный подход к каждому полю

Posted 25 февраля, 09:59
Published 25 февраля, 09:59
Modified 25 февраля, 14:24
Updated 25 февраля, 14:24
Получать стабильный и качественный урожай, независимо от погодных условий, и добиваться максимальной эффективности от применения минеральных удобрений помогают современные агротехнологии. Новые приемы и методы в работе с минеральными удобрениями внедряют специалисты агропромышленной службы «БЭЗРК-Белгранкорм», одного из крупных агрохолдингов страны.
Мясная и молочная продукция холдинга «Ясные зори» и «Сельские традиции» представлена во многих торговых сетях страны. В основе ее высокого качества — эффективное растениеводство.
Агрохолдинг обрабатывает более 64 тысяч га пашни в Белгородской и Новгородской областях, выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, сою для комбикормового производства и кормовые сельскохозяйственные культуры для отрасли молочного животноводства и птицеводства.
Чтобы получить комбикорма с высокой питательной ценностью, важно обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Семинар, посвященный новейшим технологиям выращивания основных полевых культур, для агрохолдинга организовала компания «ФосАгро-Регион», лидер по суммарным объемам поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям.
«ФосАгро-Регион» — сеть дистрибуции минеральных удобрений крупнейшая в стране, охватывает более 70 регионов. Агрономическая служба компании ежегодно проводит полевые опыты на территориях своего присутствия. В прошлом году проведено более 200 таких испытаний, анализ этой практики составляет исчерпывающую базу знаний по всем вопросам, связанным с применением удобрений в различных природно-климатических условиях.
Как рассказал главный агроном «БЭЗРК-Белгранкорм» Сергей Филиппенко, агропромышленный холдинг и компанию «ФосАгро-Регион» связывает многолетнее сотрудничество.
«Мы успешно применяем системы минерального питания „ФосАгро-Регион“ на своих полях и получаем достойные урожаи высокого качества. В 2023 году получили рекордную урожайность сразу нескольких культур: озимой пшеницы, кукурузы и сои. Полностью выполнили производственно-финансовую программу и продолжили развиваться», — уточнил Сергей Филиппенко.
Фундаментом урожая главный агроном называет основные для растений элементы питания: азот, фосфор и калий. Когда потребности растений в этих макроэлементах обеспечены, растет значение и других элементов, например, серы.
«Сера участвует во многих жизненно-важных процессах жизнедеятельности растений, прежде всего, в фотосинтезе, синтезе белка и синтезе незаменимых аминокислот. Поэтому ее применение играет заметную роль в получении качественного урожая», — рассказал Сергей Филиппенко.
Применение комплексных удобрений с серой стало практикой для предприятия: при посеве озимой пшеницы, сои, кукурузы, в зависимости от характеристик поля применяют, например APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10).
Не менее важен в сбалансированном минеральном питании растений и магний. В прошлом году, а агрохолдинге опробовали новые высокотехнологичные марки удобрений, обеспечив растения помимо основных макроэлементов — серой и магнием.
«Это положительно показало себя на наших полях. Даже несмотря на сложные погодные условия — морозы повлияли на посевы озимую пшеницу — мы получили хорошую урожайность и качество, поэтому продолжим совместную работу с нашим партнером в этом направлении, развиваем индивидуальный подход к каждому полю», — конкретизировал главный агроном «БЭЗРК-Белгранкорм».
В Белгородской области традиционный партнер белгородских аграриев в сфере минерального питания растений — «ФосАгро-Белгород», региональная компания, входящая в «ФосАгро-Регион». Прямые поставки удобрений сельхозпредприятиям обеспечивают три собственных центра дистрибуции компании, удобно расположенные в разных районах области. За пять компания поставила белгородским аграриям почти 800 тысяч тонн минеральных удобрений.
«Инновации в земледелии связаны с оптимизацией минерального питания растений. Задача агронома — обеспечить их потребности доступными элементами питания в сбалансированных пропорциях. Это требует не только мастерства, но и фундаментальных знаний о почвах», — объяснил директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.
Рационально планировать работу с удобрениями на научной основе помогает агрохимическое обследование почв. Соответствующий сервис развивает «ФосАгро-Регион», ежегодно удваивая охваченные ими площади. Отбор образцов почв для анализа отбирают с помощью высокопроизводительных почвенных пробоотборников — это автоматизирует процесс полевых работ. Собственная агрохимическая лаборатория AgroG обеспечивает быстрый и точный анализ и корректную интерпретацию данных, на основе которых эксперты составляют подробные рекомендации для каждого поля.
В текущем году вместе с «ФосАгро-Белгород» агропромышленный холдинг планируют провести полевые опыты для подбора эффективных систем минерального питания озимой пшеницы, кукурузы и сои.
В центре внимания агрономов холдинга — технологии выращивания этих сельхозкультур, поскольку они составляют основу качественных комбикормов. При этом у каждой есть специфические требования к минеральному питанию. Правильно организованная система удобрений позволяет раскрывать генетический потенциал, обеспечивая максимальную урожайность и качество продукции.
Эксперты «ФосАгро-Белгород» познакомили агрохолдинг со своей экспертизой успешных агропрактик, основанных на применении высокотехнологичных марок удобрений с микроэлементами в одной грануле, а также жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ). Они стимулируют развитие корневой системы растений и улучшают качественные показатели урожаев, что доказывают полевые опыты, в том числе проведенные в Белгородской области, на агрополигоне «ФосАгро-Белгород» в Чернянке.
Например, подкормка ЖКУ совместно с КАС-32 в кущение вдвое повысила урожайность озимой пшеницы. Аналогичный эффект дало применение в колошение баковой смеси на основе новой марки водорастворимого аммофоса APALIQUA NP 12:61 (МАФ) с карбамидом и сульфатом магния.
«Экспертиза „ФосАгро-Регион“ в технологиях минерального питания растений имеет для нас высокую ценность. Это не только исчерпывающая база знаний, но и анализ экономической эффективности — эти данные помогают избежать ошибок на полях и построить работу более продуктивно. Будем развивать сотрудничество, опираясь на новые знания и опыт», — подвел итог Сергей Филиппенко.