«В Белгороде солевые залежи нашли?» Горожане недовольны обработкой тротуаров

Однако белгородец продолжил критиковать ситуацию, подчеркнув, что, по его мнению, возле администрации всё чисто, а в других районах города, в частности на улице Пушкарной и Донецкой, нет. Он выразил сомнение, что солевые смеси действительно соответствуют нормативам, и добавил, что город «всю зиму утопает в грязи».