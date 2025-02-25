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Posted 25 февраля, 16:01

Published 25 февраля, 16:01

Modified 25 февраля, 16:01

Updated 25 февраля, 16:01

Тротуар зимой

«В Белгороде солевые залежи нашли?» Горожане недовольны обработкой тротуаров

25 февраля 2025, 16:01
Фото: 1MI. Тротуар зимой

Белгородцы жалуются на покрытые солью тротуары

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Новости Белгорода
В Белгороде разгорелся спор о качестве уборки снега и обработки тротуаров на Пушкарной и Донецкой улицах.

Белгородец выразил недовольство работой коммунальных служб в городе, задав следующий вопрос:

«У нас что, в Белгороде солевые залежи обнаружили? Ваши хвалёные закупленные машины даже без отвалов ездят, просто соль сыплют», — возмущается горожанин.

По его словам, в городе сыплют слишком много соли, и в результате улицы и тротуары становятся белыми, а машины, по его мнению, не оборудованы должным образом для уборки снега.

Мэр города Валентин Демидов ответил, что улично-дорожная сеть Белгорода обрабатывается песко-соляной смесью в пропорции 1/3, где одна часть соли и три части песка.

«Нормы и методы подготовки состава песко-соляной смеси определены требованиями Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», — уточнил он.

Также мэр добавил, что с потеплением коммунальные службы начнут убирать остатки смеси и мыть элементы улично-дорожной сети.

Тротуар в Белгороде
Тротуар в Белгороде
Тротуар в Белгороде. Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Однако белгородец продолжил критиковать ситуацию, подчеркнув, что, по его мнению, возле администрации всё чисто, а в других районах города, в частности на улице Пушкарной и Донецкой, нет. Он выразил сомнение, что солевые смеси действительно соответствуют нормативам, и добавил, что город «всю зиму утопает в грязи».

В ответ Демидов подчеркнул, что в Белгороде ежедневно (в том числе по выходным) работает подметально-уборочная техника МБУ «УБГБ» на уборке остатков песко-соляной смеси с проезжей части. Работы ведутся с учётом погодных условий, а именно с отсутствием осадков и положительными температурами.

Ранее Вячеслав Гладков прокомментировал грязные дороги в Белгороде и области, отметив, что из-за влажности и отсутствия снега дороги покрыты грязью, а военная техника и большегрузы только усугубляют ситуацию. Губернатор призвал глав городов, в том числе Белгорода, активно работать над уборкой и не допускать ухудшения ситуации.

«Город превращается в помойку»: Гладков высказался о грязных дорогах в Белгороде
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Соль#Тротуар#Уборка снега#Белгород#Валентин Демидов
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