«В Белгороде солевые залежи нашли?» Горожане недовольны обработкой тротуаров

Posted 25 февраля, 16:01
Published 25 февраля, 16:01
Modified 25 февраля, 16:01
Updated 25 февраля, 16:01
Белгородец выразил недовольство работой коммунальных служб в городе, задав следующий вопрос:
«У нас что, в Белгороде солевые залежи обнаружили? Ваши хвалёные закупленные машины даже без отвалов ездят, просто соль сыплют», — возмущается горожанин.
По его словам, в городе сыплют слишком много соли, и в результате улицы и тротуары становятся белыми, а машины, по его мнению, не оборудованы должным образом для уборки снега.
Мэр города Валентин Демидов ответил, что улично-дорожная сеть Белгорода обрабатывается песко-соляной смесью в пропорции 1/3, где одна часть соли и три части песка.
«Нормы и методы подготовки состава песко-соляной смеси определены требованиями Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», — уточнил он.
Также мэр добавил, что с потеплением коммунальные службы начнут убирать остатки смеси и мыть элементы улично-дорожной сети.
Однако белгородец продолжил критиковать ситуацию, подчеркнув, что, по его мнению, возле администрации всё чисто, а в других районах города, в частности на улице Пушкарной и Донецкой, нет. Он выразил сомнение, что солевые смеси действительно соответствуют нормативам, и добавил, что город «всю зиму утопает в грязи».
В ответ Демидов подчеркнул, что в Белгороде ежедневно (в том числе по выходным) работает подметально-уборочная техника МБУ «УБГБ» на уборке остатков песко-соляной смеси с проезжей части. Работы ведутся с учётом погодных условий, а именно с отсутствием осадков и положительными температурами.
Ранее Вячеслав Гладков прокомментировал грязные дороги в Белгороде и области, отметив, что из-за влажности и отсутствия снега дороги покрыты грязью, а военная техника и большегрузы только усугубляют ситуацию. Губернатор призвал глав городов, в том числе Белгорода, активно работать над уборкой и не допускать ухудшения ситуации.