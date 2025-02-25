В Белгороде раскрыли 57% преступлений: по «соточке» у убийств, разбоя и тяжкого вреда

Общая раскрываемость преступлений в областной столице — 57%. За год в полиции отправили в архив как закрытые 2384 дела. При этом по 100% преступлений раскрыто в трёх сферах: убийства, тяжкий вред здоровью и разбойные нападения. Сегодня об этом на заседании горсовета рассказал представитель УМВД по Белгороду.