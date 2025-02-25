В Белгороде раскрыли 57% преступлений: по «соточке» у убийств, разбоя и тяжкого вреда

Posted 25 февраля, 14:38
Published 25 февраля, 14:38
Modified 25 февраля, 14:40
Updated 25 февраля, 14:40
Общая раскрываемость преступлений в областной столице — 57%. За год в полиции отправили в архив как закрытые 2384 дела. При этом по 100% преступлений раскрыто в трёх сферах: убийства, тяжкий вред здоровью и разбойные нападения. Сегодня об этом на заседании горсовета рассказал представитель УМВД по Белгороду.
90,6% преступлений раскрыли по грабежам. Чуть больше 83% раскрыли хулиганств, а меньшим всего из представленных оказалось раскрытие краж — 63,7%.
«Несмотря на общую положительную характеристику, некоторые виды преступлений продолжают вызывать обеспокоенность. Прежде всего, это киберпреступления. По итогам прошедшего года они составили половину всех преступлений, зарегистрированных на территории Белгорода», — рассказал Владислав Копылов, руководитель УМВД по Белгороду.
Также спикер рассказал об обстрелах и атаках БПЛА на Белгород. За 2024 год их было 277. В городе из-за атак погибло 42 человека, ещё 235 белгородцев получили ранения.
Повреждено было 4490 квартир, 1008 домов, 100 социальных объектов и 348 хозяйствующих субъектов.