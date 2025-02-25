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Posted 25 февраля, 14:38

Published 25 февраля, 14:38

Modified 25 февраля, 14:40

Updated 25 февраля, 14:40

Полиция в Белгороде отчиталась о раскрытии 57% преступлений за 2024 год

В Белгороде раскрыли 57% преступлений: по «соточке» у убийств, разбоя и тяжкого вреда

25 февраля 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция в Белгороде отчиталась о раскрытии 57% преступлений за 2024 год

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Новости Белгорода
Полицейские Белгорода за 2024 год раскрыли почти 2,4 тыс. преступлений, или 57% от общего числа.

Общая раскрываемость преступлений в областной столице — 57%. За год в полиции отправили в архив как закрытые 2384 дела. При этом по 100% преступлений раскрыто в трёх сферах: убийства, тяжкий вред здоровью и разбойные нападения. Сегодня об этом на заседании горсовета рассказал представитель УМВД по Белгороду.

90,6% преступлений раскрыли по грабежам. Чуть больше 83% раскрыли хулиганств, а меньшим всего из представленных оказалось раскрытие краж — 63,7%.

«Несмотря на общую положительную характеристику, некоторые виды преступлений продолжают вызывать обеспокоенность. Прежде всего, это киберпреступления. По итогам прошедшего года они составили половину всех преступлений, зарегистрированных на территории Белгорода», — рассказал Владислав Копылов, руководитель УМВД по Белгороду.

Также спикер рассказал об обстрелах и атаках БПЛА на Белгород. За 2024 год их было 277. В городе из-за атак погибло 42 человека, ещё 235 белгородцев получили ранения.

Повреждено было 4490 квартир, 1008 домов, 100 социальных объектов и 348 хозяйствующих субъектов.

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#Алёна Мальцева#Полиция#Преступления#Новости Белгорода#Белгород
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