В Белгороде рабочий погиб на стройке

Posted 25 февраля, 10:05
Published 25 февраля, 10:05
Modified 25 февраля, 10:05
Updated 25 февраля, 10:05
Следственный комитет по Белгородской области начал расследование по факту нарушения требований охраны труда, из-за которого погиб сотрудник подрядной организации. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (смерть человека по неосторожности).
Трагедия произошла 11 февраля на месте строительства многоквартирного дома в Белгороде, сообщает ведомство. Рабочий демонтировал опалубку лестнично-лифтового узла, но сорвался в шахту. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей и анализируют документацию по охране труда.
В начале декабря 2024 года пожар на белгородском заводе «Эфко» унёс жизни двоих рабочих. 18-летний парень погиб, когда произошло возгорание, а 51-летний мужчина скончался позже в больнице от тяжёлых травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшем гибель двух человек. Прокуратура также назначила проверку.