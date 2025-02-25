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Posted 25 февраля, 10:05

Published 25 февраля, 10:05

Modified 25 февраля, 10:05

Updated 25 февраля, 10:05

Место трагедии в Белгороде

В Белгороде рабочий погиб на стройке

25 февраля 2025, 10:05
Фото: СУ СК по Белгородской области. Место трагедии в Белгороде
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Новости Белгорода
Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Следственный комитет по Белгородской области начал расследование по факту нарушения требований охраны труда, из-за которого погиб сотрудник подрядной организации. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (смерть человека по неосторожности).

Трагедия произошла 11 февраля на месте строительства многоквартирного дома в Белгороде, сообщает ведомство. Рабочий демонтировал опалубку лестнично-лифтового узла, но сорвался в шахту. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей и анализируют документацию по охране труда.

В начале декабря 2024 года пожар на белгородском заводе «Эфко» унёс жизни двоих рабочих. 18-летний парень погиб, когда произошло возгорание, а 51-летний мужчина скончался позже в больнице от тяжёлых травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшем гибель двух человек. Прокуратура также назначила проверку.

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