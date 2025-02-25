В Белгороде оружие нашли у санитара медорганизации

Posted 25 февраля, 15:06
Published 25 февраля, 15:06
Modified 25 февраля, 15:12
Updated 25 февраля, 15:12
В 2024 году в Белгороде выявили 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. У белгородцев изъяли семь единиц оружия, 265 боеприпасов, десять взрывных устройств и больше 200 грамм взрывчатых веществ. Об этом сегодня на сессии Белгородского городского совета рассказал начальник УМВД по Белгороду Владислав Копылов.
Как поделился главный полицейский города, «целый арсенал» забрали у белгородцев за прошлый год. Также среди нарушителей был и сотрудник медицинской организации, у него изъяли оружие.
Отметим, что в ноябре 2024 года в одном из дворов МКД в Белгороде произошла стрельба, участник потасовки приобрёл оружие незаконно. Как выяснилось позже, причиной потасовки стала ревность.