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Posted 25 февраля, 15:06

Published 25 февраля, 15:06

Modified 25 февраля, 15:12

Updated 25 февраля, 15:12

В Белгороде оружие нашли у санитара медорганизации

В Белгороде оружие нашли у санитара медорганизации

25 февраля 2025, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
УМВД
Белгородцы в 2024 году 40 раз нарушили закон в части приобретения, хранения, производства и использования оружия.

В 2024 году в Белгороде выявили 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. У белгородцев изъяли семь единиц оружия, 265 боеприпасов, десять взрывных устройств и больше 200 грамм взрывчатых веществ. Об этом сегодня на сессии Белгородского городского совета рассказал начальник УМВД по Белгороду Владислав Копылов.

Как поделился главный полицейский города, «целый арсенал» забрали у белгородцев за прошлый год. Также среди нарушителей был и сотрудник медицинской организации, у него изъяли оружие.

Отметим, что в ноябре 2024 года в одном из дворов МКД в Белгороде произошла стрельба, участник потасовки приобрёл оружие незаконно. Как выяснилось позже, причиной потасовки стала ревность.

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#Алёна Мальцева#УМВД#Оружие#Преступления#Белгород
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