В Белгороде оружие нашли у санитара медорганизации

В 2024 году в Белгороде выявили 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. У белгородцев изъяли семь единиц оружия, 265 боеприпасов, десять взрывных устройств и больше 200 грамм взрывчатых веществ. Об этом сегодня на сессии Белгородского городского совета рассказал начальник УМВД по Белгороду Владислав Копылов.