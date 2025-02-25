Posted 25 февраля, 09:02
Published 25 февраля, 09:02
Modified 25 февраля, 09:02
Updated 25 февраля, 09:02
Военнослужащие Росгвардии уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовали подразделения ВСУ для координации действий. Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе ведомства.
Разведывательная группа 116-й бригады обнаружила станцию в лесополосе вблизи Харьковской области во время воздушного мониторинга. После подтверждения координат спецназ ликвидировал объект в ходе выполнения боевых задач на приграничных территориях.
Ранее российские военные взяли под контроль село Тополи в Харьковской области, укрепив свои позиции в приграничной зоне. Этот населённый пункт расположен рядом с хутором Пригородные Тополи в Белгородской области и находится на берегу реки Оскол, что открывает возможности для создания нового плацдарма.
Военный корреспондент Александр Коц отметил, что установление контроля над этим районом поможет организовать санитарную зону, которая снизит угрозу обстрелов со стороны ВСУ.