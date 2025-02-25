Уничтожена станция спутниковой связи Starlink рядом с Белгородской областью

Ранее российские военные взяли под контроль село Тополи в Харьковской области, укрепив свои позиции в приграничной зоне. Этот населённый пункт расположен рядом с хутором Пригородные Тополи в Белгородской области и находится на берегу реки Оскол, что открывает возможности для создания нового плацдарма.