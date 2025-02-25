Цемзавод в Белгороде заплатит за загрязнение воздуха? Экологи посчитали вред

Posted 25 февраля, 08:16
Published 25 февраля, 08:16
Modified 25 февраля, 08:18
Updated 25 февраля, 08:18
Как стало известно Бел.Ру, в 2024 году белгородский Росприроднадзор потребовал от организаций 70,8 млн рублей за ущерб природе.
Наибольшая сумма ущерба составила 51,6 млн рублей вследствие нарушения норм предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников АО «Белгородский цемент». Нарушение было зафиксировано в результате внеплановой выездной проверки, проведённой в октябре 2023 года в рамках федерального экологического надзора, согласованной с прокуратурой Белгородской области.
По итогам Росприроднадзор направил претензию к АО «Белгородский цемент» о добровольном возмещении вреда. В случае отказа ведомство потребует возмещения вреда в судебном порядке.
Напомним, жители Белгорода выражали обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды, вызванного деятельностью цемзавода. В ходе проведённой проверки было обнаружено около 30 нарушений экологических норм. Бывший руководитель предприятия Эдуард Андросов попытался скрыть эти нарушения, предложив взятку сотруднику Росприроднадзора.
Однако его действия были обнаружены правоохранительными органами, и он был признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил Андросова к семи годам условного наказания и штрафу в размере 1 миллиона рублей.
Елена Алёнина, руководитель ЦЛАТИ, которая принимала участие в передаче взятки, также была привлечена к ответственности. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет условного срока, штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также запрета на занятие определёнными должностями в течение 2,5 года.