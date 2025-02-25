Цемзавод в Белгороде заплатит за загрязнение воздуха? Экологи посчитали вред

Елена Алёнина, руководитель ЦЛАТИ, которая принимала участие в передаче взятки, также была привлечена к ответственности. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет условного срока, штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также запрета на занятие определёнными должностями в течение 2,5 года.