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Posted 25 февраля, 08:16

Published 25 февраля, 08:16

Modified 25 февраля, 08:18

Updated 25 февраля, 08:18

Стало известно, на какую сумму цемзавод в Белгороде нанёс вред природе

Цемзавод в Белгороде заплатит за загрязнение воздуха? Экологи посчитали вред

25 февраля 2025, 08:16
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, на какую сумму цемзавод в Белгороде нанёс вред природе

Сюжет
Штраф
Внеплановая проверка выявила у «Белгородского цемента» превышение выбросов в атмосферу. Подробности о рекордной сумме ущерба — ниже.

Как стало известно Бел.Ру, в 2024 году белгородский Росприроднадзор потребовал от организаций 70,8 млн рублей за ущерб природе.

Наибольшая сумма ущерба составила 51,6 млн рублей вследствие нарушения норм предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников АО «Белгородский цемент». Нарушение было зафиксировано в результате внеплановой выездной проверки, проведённой в октябре 2023 года в рамках федерального экологического надзора, согласованной с прокуратурой Белгородской области.

По итогам Росприроднадзор направил претензию к АО «Белгородский цемент» о добровольном возмещении вреда. В случае отказа ведомство потребует возмещения вреда в судебном порядке.

Напомним, жители Белгорода выражали обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды, вызванного деятельностью цемзавода. В ходе проведённой проверки было обнаружено около 30 нарушений экологических норм. Бывший руководитель предприятия Эдуард Андросов попытался скрыть эти нарушения, предложив взятку сотруднику Росприроднадзора.

Однако его действия были обнаружены правоохранительными органами, и он был признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил Андросова к семи годам условного наказания и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Елена Алёнина, руководитель ЦЛАТИ, которая принимала участие в передаче взятки, также была привлечена к ответственности. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет условного срока, штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также запрета на занятие определёнными должностями в течение 2,5 года.

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