Специалисты ВТБ: рост розничного кредитования в 2025 году замедлится

Как отмечает эксперт ВТБ Пьянов, текущие высокие процентные ставки вынуждают банки соответствовать более строгим требованиям к капиталу. Это, в свою очередь, способно привести к сокращению объёмов выдаваемых потребительских займов, поскольку потребительское кредитование требует существенных капиталовложений при невысокой рентабельности.