Специалисты ВТБ: рост розничного кредитования в 2025 году замедлится

Posted 25 февраля, 15:30
Published 25 февраля, 15:30
Modified 25 февраля, 15:30
Updated 25 февраля, 15:30
Это связано с ужесточением требований к капиталу банков, что происходит на фоне высокой ключевой ставки.
Как отмечает эксперт ВТБ Пьянов, текущие высокие процентные ставки вынуждают банки соответствовать более строгим требованиям к капиталу. Это, в свою очередь, способно привести к сокращению объёмов выдаваемых потребительских займов, поскольку потребительское кредитование требует существенных капиталовложений при невысокой рентабельности.
В условиях обострённой конкуренции, финансовые учреждения всё чаще склоняются к финансированию крупного и среднего бизнеса, где уровень доходности превышает показатели розничного кредитования.
Следовательно, в ближайшем будущем банки, вероятно, пересмотрят свои стратегии в области потребительского кредитования, что, возможно, приведёт к снижению его объёмов.