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Posted 25 февраля, 15:30

Published 25 февраля, 15:30

Modified 25 февраля, 15:30

Updated 25 февраля, 15:30

Банковский сектор

Специалисты ВТБ: рост розничного кредитования в 2025 году замедлится

25 февраля 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Банковский сектор
Сюжет
Новости Белгорода
По мнению Дмитрия Пьянова, первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ, в 2025 году рост розничного кредитования существенно замедлится.

Это связано с ужесточением требований к капиталу банков, что происходит на фоне высокой ключевой ставки.

Как отмечает эксперт ВТБ Пьянов, текущие высокие процентные ставки вынуждают банки соответствовать более строгим требованиям к капиталу. Это, в свою очередь, способно привести к сокращению объёмов выдаваемых потребительских займов, поскольку потребительское кредитование требует существенных капиталовложений при невысокой рентабельности.

В условиях обострённой конкуренции, финансовые учреждения всё чаще склоняются к финансированию крупного и среднего бизнеса, где уровень доходности превышает показатели розничного кредитования.

Следовательно, в ближайшем будущем банки, вероятно, пересмотрят свои стратегии в области потребительского кредитования, что, возможно, приведёт к снижению его объёмов.

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