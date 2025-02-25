Скоро потеплеет? Когда из Белгорода уйдут аномальные холода

Posted 25 февраля, 14:45
Published 25 февраля, 14:45
Modified 25 февраля, 14:45
Updated 25 февраля, 14:45
Последняя февральская среда, 26 февраля, приготовит для белгородцев облачную с прояснениями погоду, ночной снегопад, туман и слабый ветер — порывы юго-западного направления не превысят 5-10 м/с.
Ночи будут не такими холодными, как ранее: в регионе температура опустится до -15…-10 °С, а в областном центре — до -12…-10 °С. В светлое время суток потеплеет до -8…-3 °С и до -6…-4 °С соответственно.
Но расслабляться не нужно: в отдельных районах температура может понизиться до -20 °С, предупредили в региональном МЧС.
При этом уже в четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, синоптики Гидрометцентра обещают жителям Белгорода солнечную погоду, а с 3 марта — плюсовую температуру с дождём и мокрым снегом.