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Posted 25 февраля, 14:45

Published 25 февраля, 14:45

Modified 25 февраля, 14:45

Updated 25 февраля, 14:45

Настоящая зима в этом году пришла позже

Скоро потеплеет? Когда из Белгорода уйдут аномальные холода

25 февраля 2025, 14:45
Фото: 1MI. Настоящая зима в этом году пришла позже

Февраль в Белгороде закончится морозами и солнцем

Сюжет
Погода
Под конец февраля ночи в Белгородской области всё ещё будут холодными. Однако днём таких крепких морозов уже не предвидится.

Последняя февральская среда, 26 февраля, приготовит для белгородцев облачную с прояснениями погоду, ночной снегопад, туман и слабый ветер — порывы юго-западного направления не превысят 5-10 м/с.

Ночи будут не такими холодными, как ранее: в регионе температура опустится до -15…-10 °С, а в областном центре — до -12…-10 °С. В светлое время суток потеплеет до -8…-3 °С и до -6…-4 °С соответственно.

Но расслабляться не нужно: в отдельных районах температура может понизиться до -20 °С, предупредили в региональном МЧС.

При этом уже в четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, синоптики Гидрометцентра обещают жителям Белгорода солнечную погоду, а с 3 марта — плюсовую температуру с дождём и мокрым снегом.

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