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Posted 25 февраля, 14:17

Published 25 февраля, 14:17

Modified 25 февраля, 14:17

Updated 25 февраля, 14:17

Последствия аварии

СК возбудил уголовное дело после смертельной аварии с участием полицейского УАЗа

25 февраля 2025, 14:17
Фото: пресс-служба регионального Следкома. Последствия аварии
Столкнулись полицейский УАЗ и Peugeot — от удара иномарку выбросило на тротуар. Погибла женщина-пешеход.

На прошлой неделе в Губкине случилась смертельная авария с иномаркой и полицейским УАЗом. Первый автомобиль после столкновения со служебной машиной выехал на тротуар и сбил 68-летнюю женщину. Пешеход попала в больницу, где позднее скончалась.

В региональном Следкоме начали проверку случившегося. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Последствия аварии
Последствия аварии. Фото: пресс-служба регионального Следкома

Напомним, что на прошлой неделе в Белгородской области случилось ещё несколько аварий с участием служебного транспорта.

Так, 21 числа в Белгороде авто ДПС столкнулось с экскаватором-погрузчиком, из-за чего пострадал полицейский. А 20-го числа в Волоконовке автомобиль, принадлежащий УМВД, въехал в частный дом.

В Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского УАЗа
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#Александра Склярова#Полицейский#Белгородская область#Губкин#Пешеход#Белгород#Смертельная авария
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