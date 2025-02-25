СК возбудил уголовное дело после смертельной аварии с участием полицейского УАЗа

Posted 25 февраля, 14:17
Published 25 февраля, 14:17
Modified 25 февраля, 14:17
Updated 25 февраля, 14:17
На прошлой неделе в Губкине случилась смертельная авария с иномаркой и полицейским УАЗом. Первый автомобиль после столкновения со служебной машиной выехал на тротуар и сбил 68-летнюю женщину. Пешеход попала в больницу, где позднее скончалась.
В региональном Следкоме начали проверку случившегося. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Напомним, что на прошлой неделе в Белгородской области случилось ещё несколько аварий с участием служебного транспорта.
Так, 21 числа в Белгороде авто ДПС столкнулось с экскаватором-погрузчиком, из-за чего пострадал полицейский. А 20-го числа в Волоконовке автомобиль, принадлежащий УМВД, въехал в частный дом.