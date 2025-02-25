СК возбудил уголовное дело после смертельной аварии с участием полицейского УАЗа

На прошлой неделе в Губкине случилась смертельная авария с иномаркой и полицейским УАЗом. Первый автомобиль после столкновения со служебной машиной выехал на тротуар и сбил 68-летнюю женщину. Пешеход попала в больницу, где позднее скончалась.