Самые дешёвые в ЦФО: сколько стоит приготовить блины на Масленицу белгородцам?

В среднем по стране на этот набор продуктов жители потратят 141 рубль и получат 15-18 блинов. Эта цена оказалась выше на 36,6%, чем три года назад — в 2022 году она не превышала 103 рублей. При этом только за последний год она увеличилась на 10,8% — с 127 рублей. Больше всего подорожали сливочное масло, молоко и яйца.