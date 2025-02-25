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Posted 25 февраля, 09:22

Published 25 февраля, 09:22

Modified 25 февраля, 09:22

Updated 25 февраля, 09:22

Блины — главное блюдо Масленицы

Самые дешёвые в ЦФО: сколько стоит приготовить блины на Масленицу белгородцам?

25 февраля 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney. Блины — главное блюдо Масленицы

Блины в Белгородской области за год подорожали

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Новости Белгорода
В честь Масленицы специалисты Bankiros.ru решили подсчитать, в какую стоимость в 2025 году россиянам обойдутся блины. Но сколько потратят белгородцы?

Эксперты подсчитали стоимость, опираясь на данные Росстата. За основу взяли классический рецепт приготовления блинов: 400 грамм муки, 500 миллилитров молока, 100 граммов сахара, щепотка соли или разрыхлителя и соли, три яйца, 20 граммов сливочного масла и 40 миллилитров подсолнечного.

В среднем по стране на этот набор продуктов жители потратят 141 рубль и получат 15-18 блинов. Эта цена оказалась выше на 36,6%, чем три года назад — в 2022 году она не превышала 103 рублей. При этом только за последний год она увеличилась на 10,8% — с 127 рублей. Больше всего подорожали сливочное масло, молоко и яйца.

Белгородцам приготовление блинов в текущем году обойдётся в 126 рублей — на 13 рублей больше, чем в прошлом. Это самая низкая стоимость в Центральном федеральном округе. Столько же на приготовление блинов потратят в Рязанской области.

Куряне отдадут за блины 135 рублей, воронежцы — 134, жители Липецкой области — 131 рубль, а Тамбовской — 144.

В столице такие ингредиенты обойдутся в 144 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 160 рублей.

Добавим, что в этом году редакция Бел.Ру также подсчитывала, во сколько белгородцам обойдётся приготовление традиционного блюда на Масленицу. Оказалось, что на 20 блинов придётся потратить 133,6 или 170 рублей в зависимости от пастеризации молока.

Также стало известно, что чаще всего белгородцы в качестве начинки для блинов предпочитают творог (24%) и сгущёнку (20%). Меньше респондентов останавливают свой выбор на икре (14%), варенье (11%) и обычной сметане (8%).

О том, какие у Масленицы традиции и сколько она длится, можно прочитать здесь.

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