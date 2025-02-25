Руслан Атаев: Сотрудникам специальной связи доверяют особенные грузы

Posted 25 февраля, 17:12
Published 25 февраля, 17:12
Modified 25 февраля, 17:12
Updated 25 февраля, 17:12
Глава регионального управления специальной связи по Приволжскому региону рассказал об особенностях транспортировки и о стратегии управления на 2025 год. Он отметил максимальный по стране прирост перевозок наркосодержащих и психотропных препаратов в регионе. В 2024 году объемы перевозок фармпрепаратов выросли на 92,5%, при этом общая динамика по РФ составила 23%. Сложившаяся картина объясняется влиянием нескольких параметров, главным из которых является быстрое развитие фармакологической промышленности — темпы выпуска отечественных лекарств на локальных предприятиях стремительно возросли. Также наркосодержащие и другие препараты российского производства активно импортируются за рубеж.
Грузы данной категории транспортируются после проведения тщательной подготовки. Лекарственные препараты перевозят в специальных медицинских контейнерах при определенных температурах. Чтобы все условия транспортировки были соблюдены, в автопарке предусмотрен специальный транспорт. Он снабжен специальным креплением и оборудованием для установки и поддержания необходимых уровней влажности и температуры. Транспортировка наркосодержащих и психотропных веществ подразумевает вооруженное сопровождение, обеспечивающее максимально высокий уровень безопасности. Об этом информирует nnov.kp.ru.
Большегрузы и легковые авто Главного центра спецсвязи практически полностью переоснащены с учетом конкретных требований и задач для работы с ценными и стратегически важными отправлениями.
Руслан Атаев отметил, что в автомобильном парке ведомства есть машины с бронированным кузовом и другой транспорт для транспортировки опасных грузов. Перевозки негабаритных посылок и корреспонденции осуществляются в модифицированном «Москвиче».
Согласно заявлению Атаева, в скором времени в транспортировке стандартных отправлений могут начать использовать дроны. Беспилотники будут применяться с оговорками и только в качестве помощников.
Глава регионального ведомства добавил, что государственная корреспонденция и ценные отправления перевозятся в сопровождении подготовленных сотрудников, контролирующих все этапы транспортировки. Столь большую ответственность нельзя возложить на робота. К тому же для беспилотников необходима спутниковая связь на всем пути следования, которую пока не удается обеспечить на многих территориях РФ. Оставшись без связи, аппарат может выйти из строя или потеряться.
Особый уровень безопасности при перевозках обеспечивается в том числе с помощью выбора уникального маршрута. На всем его протяжении груз отслеживается при помощи мониторинговой системы. Транспортировка хрупких грузов осуществляется в ударопрочных и водонепроницаемых кофрах, а негабаритных отправлений — в сейф-пакетах. За транспортировку отвечает опытный экипаж, имеющий огневую и физическую подготовку.
Атаев отметил, что грузы с высокой оценочной стоимостью перевозят исключительно самые надежные и подготовленные сотрудники.
Клиентами Спецсвязи являются как государственные структуры, так и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также физлица.
Согласно информации, предоставленной Русланом Атаевым, в 2025 году в региональных филиалах Приволжья будет проведена планомерная модернизация, включающая достижение экономических показателей, обеспечение роста доли перевозок множества категорий грузов и повышение уровня клиентского сервиса.