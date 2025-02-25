Руслан Атаев: Сотрудникам специальной связи доверяют особенные грузы

Глава регионального управления специальной связи по Приволжскому региону рассказал об особенностях транспортировки и о стратегии управления на 2025 год. Он отметил максимальный по стране прирост перевозок наркосодержащих и психотропных препаратов в регионе. В 2024 году объемы перевозок фармпрепаратов выросли на 92,5%, при этом общая динамика по РФ составила 23%. Сложившаяся картина объясняется влиянием нескольких параметров, главным из которых является быстрое развитие фармакологической промышленности — темпы выпуска отечественных лекарств на локальных предприятиях стремительно возросли. Также наркосодержащие и другие препараты российского производства активно импортируются за рубеж.