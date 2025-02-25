Росприроднадзор требует 70 млн за ущерб экологии Белгородчины: что известно?

Posted 25 февраля, 09:45
Published 25 февраля, 09:45
Modified 25 февраля, 09:47
Updated 25 февраля, 09:47
В 2024 году Росприроднадзор предъявил требования о добровольном возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде, на общую сумму более 70,8 млн рублей. Самый крупный случай нанесения ущерба был зафиксирован в отношении АО «Белгородский цемент», где размер ущерба составил более 51,6 млн рублей из-за превышения допустимых норм выбросов в атмосферу.
Как рассказали Бел.Ру в ведомстве, при расчёте ущерба природе специалисты не учитывали никакие факторы, связанные с проведением спецоперации. В то же время проверки предприятий в Белгородской области сейчас не проводятся.
При этом информации о специальных программах для восстановления природы в районах, затронутых военными действиями, у Росприроднадзора нет. Однако ведомство требует от предприятий, которые нанесли вред природе, добровольно возместить ущерб. Если они отказываются платить, документы подаются в суд. Если предприятие заплатит штраф в течение 20 дней после его назначения, можно заплатить только половину суммы.
Напомним, ранее эксперты Росприроднадзора провели расследование и обнаружили, что Белоблводоканал осуществляет сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Короча. Анализ показал, что уровень содержания вредных веществ в этих сбросах существенно превышает допустимые нормы.