Росприроднадзор требует 70 млн за ущерб экологии Белгородчины: что известно?

При этом информации о специальных программах для восстановления природы в районах, затронутых военными действиями, у Росприроднадзора нет. Однако ведомство требует от предприятий, которые нанесли вред природе, добровольно возместить ущерб. Если они отказываются платить, документы подаются в суд. Если предприятие заплатит штраф в течение 20 дней после его назначения, можно заплатить только половину суммы.