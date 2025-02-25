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Posted 25 февраля, 09:45

Published 25 февраля, 09:45

Modified 25 февраля, 09:47

Updated 25 февраля, 09:47

Росприроднадзор требует с белгородских предприятий 70 млн за ущерб экологии

Росприроднадзор требует 70 млн за ущерб экологии Белгородчины: что известно?

25 февраля 2025, 09:45
Фото: 1MI.

Росприроднадзор требует с белгородских предприятий 70 млн за ущерб экологии

Сюжет
Природа
Белгородским предприятиям направлены претензии о возмещении ущерба окружающей среде на 70 млн рублей. Влияние СВО на расчёты не выявлено, проверки приостановлены. Подробности — ниже.

В 2024 году Росприроднадзор предъявил требования о добровольном возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде, на общую сумму более 70,8 млн рублей. Самый крупный случай нанесения ущерба был зафиксирован в отношении АО «Белгородский цемент», где размер ущерба составил более 51,6 млн рублей из-за превышения допустимых норм выбросов в атмосферу.

Как рассказали Бел.Ру в ведомстве, при расчёте ущерба природе специалисты не учитывали никакие факторы, связанные с проведением спецоперации. В то же время проверки предприятий в Белгородской области сейчас не проводятся.

При этом информации о специальных программах для восстановления природы в районах, затронутых военными действиями, у Росприроднадзора нет. Однако ведомство требует от предприятий, которые нанесли вред природе, добровольно возместить ущерб. Если они отказываются платить, документы подаются в суд. Если предприятие заплатит штраф в течение 20 дней после его назначения, можно заплатить только половину суммы.

Напомним, ранее эксперты Росприроднадзора провели расследование и обнаружили, что Белоблводоканал осуществляет сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Короча. Анализ показал, что уровень содержания вредных веществ в этих сбросах существенно превышает допустимые нормы.

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