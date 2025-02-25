Разрушится — это будет позор: Гладков ответил на просьбы сохранить «сердце Белгорода»

Арт-объект «Сердце Белгорода», который стал стихийным мемориалом для белгородцев в память о погибших после обстрела 30 декабря 2023 года, собираются убрать? Белгородка пожаловалась губернатору в социальных сетях на это после новостей о замене инсталляции на постоянный памятник.