Разрушится — это будет позор: Гладков ответил на просьбы сохранить «сердце Белгорода»

Posted 25 февраля, 17:42
Published 25 февраля, 17:42
Modified 25 февраля, 17:44
Updated 25 февраля, 17:44
Арт-объект «Сердце Белгорода», который стал стихийным мемориалом для белгородцев в память о погибших после обстрела 30 декабря 2023 года, собираются убрать? Белгородка пожаловалась губернатору в социальных сетях на это после новостей о замене инсталляции на постоянный памятник.
Вячеслав Гладков ответил, что арт-объект был временный и из-за того, что изначально не планировалось создавать его «на века», он может самостоятельно разрушиться со временем.
«Тот объект, который сейчас стоит, раненое сердце, которое стало символом трагедии 30 декабря, это временный объект. Через некоторое время он просто разрушится сам собой, облагородить его невозможно. Если он разрушится, это будет позором для всех, для нас», — заявил губернатор.
До 9 мая на его месте появится памятник, созданный по эскизам скульптора Андрея Коробцова. Белгородцы выбирали итоговый вариант монумента из нескольких эскизов.
Однако, несмотря на это, глава правительства пообещал, что до момента установки с жителями проведут общественные слушания в кинотеатре «Победа» дополнительно.