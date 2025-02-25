«Пушкарное 78»: микрорайон с коммуникациями под ИЖС — мечта становится реальностью

Posted 25 февраля, 09:59
Published 25 февраля, 09:59
Modified 25 февраля, 13:46
Updated 25 февраля, 13:46
Если вы давно мечтаете о загородном доме — пора действовать! Это привлекательная локация для застройки, объединяющая удобное расположение, развитую логистику и загородный стиль жизни.
Преимущества земельных участков
Земельные участки площадью от 1500 до 1853 квадратных метров доступны по цене от 712 400 до 825 564 рублей.
При заключении договора купли-продажи первоначальный взнос составляет от 427 440 до 495 338 рублей. Забронировать земельный участок можно на нашем портале в разделе «Участки под ИЖС».
Для консультаций обращайтесь в отдел продаж БИК по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б или по телефону 8 800 301 29 31, доб. 1.
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