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Posted 25 февраля, 09:59

Published 25 февраля, 09:59

Modified 25 февраля, 13:46

Updated 25 февраля, 13:46

«Пушкарное 78»: микрорайон с коммуникациями под ИЖС — мечта становится реальностью

«Пушкарное 78»: микрорайон с коммуникациями под ИЖС — мечта становится реальностью

25 февраля 2025, 09:59
Фото: БИК.
Сюжет
Строительство
Одним из ключевых критериев при выборе земельного участка выступает его обеспеченность всеми инженерными сетями. Таким микрорайоном является «Пушкарное 78».

Если вы давно мечтаете о загородном доме — пора действовать! Это привлекательная локация для застройки, объединяющая удобное расположение, развитую логистику и загородный стиль жизни.

Преимущества земельных участков

  • Оснащение микрорайона инженерными сетями: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, индивидуальное водоотведение обеспечивают комфортное строительство и последующее проживание.
  • Прекрасный природный ландшафт: живописные виды и отсутствие городской суеты создают идеальные условия для жизни и отдыха на свежем воздухе.
  • Удобная транспортная доступность: участки расположены в Белгородском районе, всего в 4 км от Белгорода и в 3 км от села Стрелецкое в сторону поселка Томаровка по современной четырехполосной автодороге, что обеспечивает легкий доступ как к городу, так и к загородным районам.
  • Удобное расположение: возможность прямой поездки в областной центр через Болховец или по трассе М2 по окружной дороге от Стрелецкого к поселку Северный.

Земельные участки площадью от 1500 до 1853 квадратных метров доступны по цене от 712 400 до 825 564 рублей.

При заключении договора купли-продажи первоначальный взнос составляет от 427 440 до 495 338 рублей. Забронировать земельный участок можно на нашем портале в разделе «Участки под ИЖС».

Для консультаций обращайтесь в отдел продаж БИК по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б или по телефону 8 800 301 29 31, доб. 1.

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БИК предлагает выгодные условия для покупки земельных участков под ИЖС
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#Кристина Семенчук#Строительство#ИЖС#Инженерные сети#Белгород#Логистика#Земельные участки#Транспортная доступность
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