ПСБ начислит 2000 рублей к пенсии

* Выплата вознаграждения участнику акции «Бонус к пенсии» осуществляется при условии получения пенсии от Социального Фонда России (СФР), участником на счет карты в период с 01.03.2025 по 31.08.2025 гг. В акции участвуют держатели карт: Пенсионная карта ПСБ, дебетовая карта «Твой кешбэк», социальная карта для граждан новых субъектов РФ «Для Своих». В акции учитываются выплаты СФР от 7 500Р. Выплата Вознаграждения осуществляется один раз за период акции, в месяце следующем за месяцем получения первого зачисления пенсии. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты на который произошло получение пенсии. Сумма выплаты вознаграждения составляет не более 2 000 (двух тысяч) рублей каждому участнику, получившему пенсию из СФР.